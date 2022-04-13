Владельцы Волги ГАЗ-21 требовали заменить АКП на механику: да/нет? — журнал За рулем

Владельцы Волги ГАЗ-21 требовали заменить АКП на механику: да/нет?

Это правда — и причины у граждан были веские.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

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— В статье о советских автомобилях с автоматическими коробками вы писали, что первые покупатели Волги ГАЗ‑21 требовали заменить ­им коробки-автоматы обычными механическими. Это правда?

— Правда! Конструктивно автоматическая коробка, разработанная в Горьком, была вполне жизнеспособна. Но технологии не поспевали за инженерией, качество агрегатов было низким. Они требовали специального масла и квалифицированного обслуживания. Ни того, ни другого в стране не было.

Автоматические коробки прижились только на представительских автомобилях, которые делали максимум сотнями в год. В частности — на ГАЗ‑13 Чайка, а также на эксклюзивных, предназначенных для спецслужб, Волгах с мотором V8 и на правительственных ЗИЛах.

Владельцы Волги ГАЗ-21 требовали заменить АКП на механику: да/нет?

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Агрегаты для них собирали особо тщательно, регулировали на специальных стендах. Понятно, что и обслуживали соответственно. А ставить дорогие и сложные агрегаты на массовые модели не имело смысла. При постоянном дефиците спрос на автомобили и так всегда превышал предложение. Вкладывать средства надо было не только в производство, но и в сервисную сеть.

Кстати, обычный механический трехступенчатый агрегат с синхронизаторами на второй и третьей был совсем не плох. Переключаться на Волге было не только удобно, но и просто — ходы рычага четкие и понятные. Разогнавшись на первых двух передачах, можно было без лишних переключений неторопливо ехать по кварталу или разгоняться на шоссе. Чем хуже автомата?

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

Фото: из архива «За рулем»

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