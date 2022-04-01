Нашли крутой внедорожник по цене нового Патриота — журнал За рулем

Нашли крутой внедорожник по цене нового Патриота

Тот случай, когда покупка старого проверенного джипа может доставить куда больше удовольствия, чем визит в автосалон официального дилера...

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С ценами продолжается форменный кавардак — применительно к УАЗу Патриоту, на официальном сайте по-прежнему нет рекомендованных розничных цен, да и полагаться на них в наше время решительно невозможно. Но реальные цены мы примерно представляем: автомат и хорошая комплектация обойдутся в сумму от 2 млн до 2,5 млн рублей, в зависимости от аппетитов продавца.

Если вы ищете внедорожник и вас не устраивает такой расклад, самое время обратить взор на вторичный рынок. По поводу достойной альтернативы новому УАЗу Патриоту размышлял эксперт «За рулем» Александр Виноградов, и один из предложенных им вариантов показался нам очень интересным.

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Нашли крутой внедорожник по цене нового Патриота

Особенно он представляется таковым, если вы ищете именно честный рамный внедорожник, ибо Pathfinder R51 — как раз из таких. Экземпляры 2013–2014 года с пробегом в 150–160 тысяч км обойдутся примерно как новый УАЗ, а десятилетнюю машину сейчас реально взять за 1,5 млн рублей.

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Встречаются экземпляры с бензиновым V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 л.с., есть машины с 3-литровым дизелем с отдачей 231 л.с., но самый популярный вариант — дизель 2,4 л на 190 л.c. Будете смотреть дизельные машины — отдавайте предпочтение тем, у которых уже вырезан сажевый фильтр и скорректирована прошивка. А если по трансмиссии нужна именно механика, имейте в виду: сцепление живет примерно до 140–150 тысяч км.

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В ходовой части к 80–90 тысячам км потребуют ревизии шаровые опоры. А еще у многих Патфайндеров стучит рулевая рейка, но это, скорее, конструктивная особенность. В остальном машина даже на очень больших пробегах сохраняет почти образцовую живучесть.

Вот только снаружи она выглядит большой и вместительной, а внутри может разочаровать тесным салоном. «Примерка» обязательна!

Впрочем, есть и другие (и, может, даже более выигрышные) внедорожники с пробегом по цене нового Патриота.

Фото: Nissan

Нашли крутой внедорожник по цене нового Патриота

Тот случай, когда покупка старого проверенного джипа может доставить куда больше удовольствия, чем визит в автосалон официального дилера...

Нашли крутой внедорожник по цене нового Патриота — фото 1323628Нашли крутой внедорожник по цене нового Патриота — фото 1323629Нашли крутой внедорожник по цене нового Патриота — фото 1323627Нашли крутой внедорожник по цене нового Патриота
Нашли крутой внедорожник по цене нового Патриота

Тот случай, когда покупка старого проверенного джипа может доставить куда больше удовольствия, чем визит в автосалон официального дилера...

Нашли крутой внедорожник по цене нового Патриота — фото 1323628Нашли крутой внедорожник по цене нового Патриота — фото 1323629Нашли крутой внедорожник по цене нового Патриота — фото 1323627Нашли крутой внедорожник по цене нового Патриота
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