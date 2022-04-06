5 важных изменений в обновленном Haval F7

В целом, автомобиль стал лучше, но есть еще над чем поработать.

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F7 — самая популярная модель Haval, и в 2021 году она разошлась тиражом 12 тысяч штук. Версию кросс-купе F7x купили еще 10 тысяч человек. Теперь, после обновления, желающих приобрести этот китайский кроссовер станет больше. Да и дефицит других автомобилей играет на руку популярному китайскому бренду.

Многие изменения, определенно, понравятся покупателям. Эксперт «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания России, Александр Виноградов рассказал, чем именно отличается новинка от дорестайлинговой версии, кроме внешности, и оценил доработки.

1. Ряд функций теперь управляется физическими клавишами, которыми удобнее пользоваться на ходу, чем кнопками на экране. Но вот настройка температуры, включение обогрева и вентиляции (да, появилась функция охлаждения!) сиденья водителя производится только с экрана.

2. Панель приборов увеличилась до 12 дюймов по диагонали, и теперь она такая же по размеру, как экран мультимедийной системы. Считывать показания стало удобнее, особенно в «динамическом» режиме (всего же режимов три).

3. В салоне появился двухзонный климат-контроль, который, впрочем, можно и не заказывать — это опция. И если вам такой апгрейд не нужен, то никто не мешает немного сэкономить.

4. Лобовое стекло подогревается по всей площади, что значительно улучшило обзор дороги в непогоду, а бонусом к этому стал увеличенный до 4,5 литров бачок омывателя.

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5. Инженеры перенастроили педаль газа и алгоритмы переключения передач роботизированной коробки так, что автомобиль теперь едет заметно динамичнее и веселее. Некоторые задержки есть, но они уже не тянут на критичные, которые следует учитывать при обгонах и в прочих ситуациях, когда надо ускориться.

Но, к сожалению, подвеска и рулевое управление при этом не изменились. Через колеса на кузов передаются все мелкие неровности, есть вопросы к работе задней оси и усилителю рулевого управления…

Об этом и других особенностях обновленного Haval F 7 читайте в апрельском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Шумка и сайлентблоки», опубликованной в журнале «За рулем» №4/2022.