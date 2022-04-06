5 важных изменений в обновленном Haval F7 — журнал За рулем

5 важных изменений в обновленном Haval F7

В целом, автомобиль стал лучше, но есть еще над чем поработать.

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F7 — самая популярная модель Haval, и в 2021 году она разошлась тиражом 12 тысяч штук. Версию кросс-купе F7x купили еще 10 тысяч человек. Теперь, после обновления, желающих приобрести этот китайский кроссовер станет больше. Да и дефицит других автомобилей играет на руку популярному китайскому бренду.

Многие изменения, определенно, понравятся покупателям. Эксперт «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания России, Александр Виноградов рассказал, чем именно отличается новинка от дорестайлинговой версии, кроме внешности, и оценил доработки.

5 важных изменений в обновленном Haval F7

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1. Ряд функций теперь управляется физическими клавишами, которыми удобнее пользоваться на ходу, чем кнопками на экране. Но вот настройка температуры, включение обогрева и вентиляции (да, появилась функция охлаждения!) сиденья водителя производится только с экрана.

2. Панель приборов увеличилась до 12 дюймов по диагонали, и теперь она такая же по размеру, как экран мультимедийной системы. Считывать показания стало удобнее, особенно в «динамическом» режиме (всего же режимов три).

5 важных изменений в обновленном Haval F7

3. В салоне появился двухзонный климат-контроль, который, впрочем, можно и не заказывать — это опция. И если вам такой апгрейд не нужен, то никто не мешает немного сэкономить.

5 важных изменений в обновленном Haval F7

5 важных изменений в обновленном Haval F7

4. Лобовое стекло подогревается по всей площади, что значительно улучшило обзор дороги в непогоду, а бонусом к этому стал увеличенный до 4,5 литров бачок омывателя.

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5. Инженеры перенастроили педаль газа и алгоритмы переключения передач роботизированной коробки так, что автомобиль теперь едет заметно динамичнее и веселее. Некоторые задержки есть, но они уже не тянут на критичные, которые следует учитывать при обгонах и в прочих ситуациях, когда надо ускориться.

5 важных изменений в обновленном Haval F7

Но, к сожалению, подвеска и рулевое управление при этом не изменились. Через колеса на кузов передаются все мелкие неровности, есть вопросы к работе задней оси и усилителю рулевого управления…

Об этом и других особенностях обновленного Haval F7 читайте в апрельском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Шумка и сайлентблоки», опубликованной в журнале «За рулем» №4/2022.

5 важных изменений в обновленном Haval F7

В целом, автомобиль стал лучше, но есть еще над чем поработать.

5 важных изменений в обновленном Haval F7 — фото 13252125 важных изменений в обновленном Haval F7 — фото 13252135 важных изменений в обновленном Haval F7 — фото 13252145 важных изменений в обновленном Haval F7 — фото 13252155 важных изменений в обновленном Haval F7 — фото 13252105 важных изменений в обновленном Haval F7
5 важных изменений в обновленном Haval F7

В целом, автомобиль стал лучше, но есть еще над чем поработать.

5 важных изменений в обновленном Haval F7 — фото 13252155 важных изменений в обновленном Haval F7 — фото 13252125 важных изменений в обновленном Haval F7 — фото 13252105 важных изменений в обновленном Haval F7 — фото 13252145 важных изменений в обновленном Haval F7 — фото 13252135 важных изменений в обновленном Haval F7
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Отзывы о Haval F7 (5)

Haval 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

симпатичный

Недостатки:

Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке

Комментарий:

Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4–150 будет выигрышней и по ...

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