Проверено «За рулем»: тормозные колодки для ВАЗов

При замене зимних колес на летние стоит обратить внимание на состояние тормозных колодок.

При неравномерном или значительном износе советуем заменить колодки новыми. При этом целесообразно провести обслуживание тормозных механизмов.

Заклинившие в суппортах колодки быстро износят тормозные диски и снизят эффективность торможения.

А чтобы замена тормозных колодок не ударила по карману, советуем установить колодки под брендом «За рулем», подходящие на все переднеприводные машины ВАЗ — от первых «восьмерок» до свежей Гранты.

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Некондиционные либо изношенные тормозные колодки опасны! Непостоянный коэффициент трения (фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется) приводит к рывкам при торможении. Если же колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки.

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