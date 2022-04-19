Проверено «За рулем»: тормозные колодки для ВАЗов

Материалы по темеХиты издательства «За рулем»: книги серии «Своими силами»
При неравномерном или значительном износе советуем заменить колодки новыми. При этом целесообразно провести обслуживание тормозных механизмов.
Заклинившие в суппортах колодки быстро износят тормозные диски и снизят эффективность торможения.
А чтобы замена тормозных колодок не ударила по карману, советуем установить колодки под брендом «За рулем», подходящие на все переднеприводные машины ВАЗ — от первых «восьмерок» до свежей Гранты.
Прочные, сберегающие диски и нескрипучие колодки можно приобрести в интернет-магазине «За рулем».
Материалы по темеКамеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянству
Некондиционные либо изношенные тормозные колодки опасны! Непостоянный коэффициент трения (фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется) приводит к рывкам при торможении. Если же колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки.
Материалы по темеПочему колодки сжирают тормозные диски? Есть ответ
- Вместе со сменой шин стоит выполнить несколько операций, позволяющих оценить состояние многих узлов и агрегатов вашего автомобиля.
- Все, что нужно знать при замене тормозных колодок автомобиля: советы эксперта «За рулем» тут.
- Мы точно знаем, что нужно автолюбителю, и предлагаем это на лучших условиях. Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов!
- «За рулем» можно читать и в Viber.