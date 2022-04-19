Проверено «За рулем»: тормозные колодки для ВАЗов — журнал За рулем

Проверено «За рулем»: тормозные колодки для ВАЗов

При замене зимних колес на летние стоит обратить внимание на состояние тормозных колодок.

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При неравномерном или значительном износе советуем заменить колодки новыми. При этом целесообразно провести обслуживание тормозных механизмов.

Заклинившие в суппортах колодки быстро износят тормозные диски и снизят эффективность торможения.

А чтобы замена тормозных колодок не ударила по карману, советуем установить колодки под брендом «За рулем», подходящие на все переднеприводные машины ВАЗ — от первых «восьмерок» до свежей Гранты.

Прочные, сберегающие диски и нескрипучие колодки можно приобрести в интернет-магазине «За рулем».

Проверено «За рулем»: тормозные колодки для ВАЗов

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Некондиционные либо изношенные тормозные колодки опасны! Непостоянный коэффициент трения (фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется) приводит к рывкам при торможении. Если же колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки.
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  • Вместе со сменой шин стоит выполнить несколько операций, позволяющих оценить состояние многих узлов и агрегатов вашего автомобиля.
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