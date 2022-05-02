Кризисное ОСАГО: есть хорошие новости!

Речь о поблажках не только для аккуратных водителей, но и для виновников аварий.

Страхование переживает кризис вместе со всеми отраслями. Удивительно, но есть и хорошие новости.

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Первая: страховщики утратили право подавать регрессные иски виновникам аварий, даже если авария произошла из-за технической неисправности. Новация действует для тех категорий транспортных средств, для которых техосмотр стал добровольным.

Вторая касается аккуратных водителей. С 1 апреля минимальный коэффициент за безаварийную езду (КБМ) снизился с 0,5 до 0,46. Соответственно, максимальная скидка выросла с 50% до 54% .

Одновременно максимальный коэффициент для любителей устраивать ДТП взлетел с 2,45 до 3,92. Третий класс, который по умолчанию присваивается всем новичкам, теперь идет с коэффициентом 1,17 (была единица).

Центробанк предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО по-новому — используя стоимость деталей-заменителей, а не оригинальных. Такой подход допускается использовать для автомобилей производства «недружественных стран». Если предложение примут, для остальных будут действовать прежние правила: расчет по ценам оригинала, альтернативы — только при отсутствии фирменных компонентов.

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Остальные инициативы пока только в статусе неутвержденных идей. Звучат предложения увеличить сроки ремонта по ОСАГО вдвое (до трех месяцев), использовать запчасти с разборок.

И самое интересное: прорабатывается единая страховка для России и Белоруссии. Пока водители, выезжающие в союзное государство, должны покупать международную «Зеленую карту». Это лишняя трата, от которой автомобилистов хотят избавить. Сроки реализации пока непонятны.

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Напоминаем, что в багажнике автомобиля всегда должны находиться аптечка и огнетушитель. Ну а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».

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