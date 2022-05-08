Загадка: на какой высоте расположена табличка на набережной?

Наводнение 1908 года в Москве было невиданным по масштабам.

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С необычными транспортными проблемами в 1908 году столкнулись москвичи.

Газета «Русское слово» писала тогда: «Поминутно встречались лодки с пассажирами, возвращавшимися из церквей с зажженными свечами». А поезда с Павелецкого вокзала могли тронуться только… с разбега! Не работал трамвай.

Всё потому, что на Москву обрушилось невиданное наводнение — вода Москвы-реки поднялась на 9 метров! Это более чем вдвое превосходит знаменитое питерское наводнение, описанное Пушкиным в «Медном всаднике».

Памятная табличка на Якиманской набережной столицы цела до сих пор и расположена на высоте примерно двух метров от уровня земли.

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Фото: wikipedia.org/Timur_Maisak