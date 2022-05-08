Загадка: на какой высоте расположена табличка на набережной?

С необычными транспортными проблемами в 1908 году столкнулись москвичи.
Газета «Русское слово» писала тогда: «Поминутно встречались лодки с пассажирами, возвращавшимися из церквей с зажженными свечами». А поезда с Павелецкого вокзала могли тронуться только… с разбега! Не работал трамвай.
Всё потому, что на Москву обрушилось невиданное наводнение — вода Москвы-реки поднялась на 9 метров! Это более чем вдвое превосходит знаменитое питерское наводнение, описанное Пушкиным в «Медном всаднике».
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России существует автодорожный туннель глубиной 900 метров?
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Фото: wikipedia.org/Timur_Maisak