Смелый эксперимент СССР: компактный, недорогой, с автоматической коробкой... — журнал За рулем

Смелый эксперимент СССР: компактный, недорогой, с автоматической коробкой...

РЭАФ‑50 оказался абсолютно нежизнеспособным — такой вот «ё-мобиль» конца 1940-х.

Материалы по теме
Рижский мотор-музей после реконструкции: они — живые!

Рижская экспериментальная фабрика, на которой планировалось выпускать недорогие компактные автомобили, была основана после Великой Отечественной по инициативе Всеволода Бахчиванджи — брата известного летчика-испытателя.

Там в 1950 году и родился РЭАФ‑50 с автоматической гидромеханической трансмиссией и двухцилиндровым мотором мощностью 32 л.с., расположенным сзади.

На московских испытаниях кустарно сделанная машина с непривычным обликом подверглась шквалу критики: плохая динамика, высокий расход топлива, постоянный перегрев двигателя, хлипкая трансмиссия…

Смелый эксперимент СССР: компактный, недорогой, с автоматической коробкой...

Материалы по теме
Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиянКамеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?
Осенью 1950-го в Латвии под руководством инженера и изобретателя Всеволода Бахчиванджи, заручившегося поддержкой самого Сталина, построили два страшноватых автомобильчика REAF-50. Они оказались нежизнеспособны, но кузов одного чудом сохранился и экспонируется в Рижском мотор-музее.

В итоге авантюрную затею похоронили.

Материалы по теме
12 советских автомобилей с АКП. Да, их было много!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой модели?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Фото: flickr.com/peterolthof/

Наше новое видео
Новый Renault Duster после 30 000 км — полный список проблем
Ну и жучара! Ретротест самого народного из Фольксвагенов
Тест нового кроссовера FAW Bestune T77 (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров487
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: