Смелый эксперимент СССР: компактный, недорогой, с автоматической коробкой...

Рижская экспериментальная фабрика, на которой планировалось выпускать недорогие компактные автомобили, была основана после Великой Отечественной по инициативе Всеволода Бахчиванджи — брата известного летчика-испытателя.
Там в 1950 году и родился РЭАФ‑50 с автоматической гидромеханической трансмиссией и двухцилиндровым мотором мощностью 32 л.с., расположенным сзади.
На московских испытаниях кустарно сделанная машина с непривычным обликом подверглась шквалу критики: плохая динамика, высокий расход топлива, постоянный перегрев двигателя, хлипкая трансмиссия…
Осенью 1950-го в Латвии под руководством инженера и изобретателя Всеволода Бахчиванджи, заручившегося поддержкой самого Сталина, построили два страшноватых автомобильчика REAF-50. Они оказались нежизнеспособны, но кузов одного чудом сохранился и экспонируется в Рижском мотор-музее.
В итоге авантюрную затею похоронили.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой модели?
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Фото: flickr.com/peterolthof/