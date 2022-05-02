Знак «Ш» отменили, но наклейка на стекле осталась. Оштрафуют?

На переднем и заднем стеклах остались наклейки «Ш». Знаю, что их отменили. Но я хочу, чтобы окружающие знали, что мой тормозной путь меньше. Надо ли мне их снимать? Нет ли за это штрафа?
Василий, г. Киров
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Действительно, требование о наличии опознавательного знака «Шипы» было исключено из пункта 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Однако прямой обязанности удалить ранее наклеенные знаки не установлено.
В то же время учтите, что наклеенный на ветровое стекло опознавательный знак может ограничивать обзорность с места водителя, что запрещено пунктом 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к указанным выше Основным положениям). За данное правонарушение предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.
Следует учесть, что, по результатам многочисленных экспериментов, ошипованные шины в ряде случаев не обеспечивают сокращения тормозного пути по сравнению с фрикционными (нешипованными) шинами, поэтому ценность информации, которую вы хотите передать окружающим, неочевидна.
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Фото: depositphotos.com и «За рулем»