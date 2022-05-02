Знак «Ш» отменили, но наклейка на стекле осталась. Оштрафуют? — журнал За рулем

Знак «Ш» отменили, но наклейка на стекле осталась. Оштрафуют?

Прямой обязанности удалить ранее наклеенные знаки законом не установлено. Однако есть нюанс, о котором напоминает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

На переднем и заднем стеклах остались наклейки «Ш». Знаю, что их отменили. Но я хочу, чтобы окружающие знали, что мой тормозной путь меньше. Надо ли мне их снимать? Нет ли за это штрафа?

Василий, г. Киров

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Действительно, требование о наличии опознавательного знака «Шипы» было исключено из пункта 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Однако прямой обязанности удалить ранее наклеенные знаки не установлено.

В то же время учтите, что наклеенный на ветровое стекло опознавательный знак может ограничивать обзорность с места водителя, что запрещено пунктом 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к указанным выше Основным положениям). За данное правонарушение предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.

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Следует учесть, что, по результатам многочисленных экспериментов, ошипованные шины в ряде случаев не обеспечивают сокращения тормозного пути по сравнению с фрикционными (нешипованными) шинами, поэтому ценность информации, которую вы хотите передать окружающим, неочевидна.



Фото: depositphotos.com и «За рулем»
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