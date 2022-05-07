Проверено «За рулем»: фильтры для Kia Rio и Hyundai Solaris — журнал За рулем

Проверено «За рулем»: фильтры для Kia Rio и Hyundai Solaris

Полноценное техническое обслуживание автомобиля предполагает использование качественных расходников.

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Многие Hyundai Solaris и Kia Rio работают в такси и каршеринге, имея огромные годовые пробеги, а другие подолгу остаются в одних руках, оставаясь любимцами семьи. Но хороший уход нужен каждой машине — и тогда беспроблемный пробег и Рио, и Соляриса может достигать 300 000 км и даже более.

Весна — хорошее время, чтобы позаботиться о своем автомобиле, проведя полноценное техническое обслуживание. Начать обслуживание стоит с замены моторного масла и фильтров — масляного и воздушного.

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При выборе фильтров не стоит гнаться за мировыми брендами. Цены на них сейчас подскочили, а потому вероятность купить подделки, которых и раньше хватало, возросла еще больше.

Проверено «За рулем»: фильтры для Kia Rio и Hyundai SolarisМасляный фильтр «За рулем» — сочетание высокого качества очистки масла и разумной цены.
Масляный фильтр «За рулем» — сочетание высокого качества очистки масла и разумной цены.

Проверено «За рулем»: фильтры для Kia Rio и Hyundai SolarisВоздушный фильтр у Рио/Соляриса менять очень просто, а потому для продления ресурса двигателя почаще ставьте новый фильтрующий элемент от «За рулем».
Воздушный фильтр у Рио/Соляриса менять очень просто, а потому для продления ресурса двигателя почаще ставьте новый фильтрующий элемент от «За рулем».

Стоит обратить внимание на фильтры отечественного производства, которые обеспечивают высокое качество очистки и вместе с тем недороги. К таким смело можно отнести фильтры, выпускаемые под брендом «За рулем».

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Полный ассортимент запасных частей и расходных материалов, выпускаемых под ТМ «За рулем», и список продавцов — по ссылке.

Фото: depositphotos.com и «За рулем»

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