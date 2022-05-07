Проверено «За рулем»: фильтры для Kia Rio и Hyundai Solaris

Многие Hyundai Solaris и Kia Rio работают в такси и каршеринге, имея огромные годовые пробеги, а другие подолгу остаются в одних руках, оставаясь любимцами семьи. Но хороший уход нужен каждой машине — и тогда беспроблемный пробег и Рио, и Соляриса может достигать 300 000 км и даже более.
Весна — хорошее время, чтобы позаботиться о своем автомобиле, проведя полноценное техническое обслуживание. Начать обслуживание стоит с замены моторного масла и фильтров — масляного и воздушного.
При выборе фильтров не стоит гнаться за мировыми брендами. Цены на них сейчас подскочили, а потому вероятность купить подделки, которых и раньше хватало, возросла еще больше.
Стоит обратить внимание на фильтры отечественного производства, которые обеспечивают высокое качество очистки и вместе с тем недороги. К таким смело можно отнести фильтры, выпускаемые под брендом «За рулем».
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- Фотоинструкции по техобслуживанию Hyundai Solaris собраны тут, а Kia Rio — тут.
- Новые салонные фильтры для Kia и Hyundai уже в продаже. Они не только очищают воздух, но и уменьшают запотевание стекол в сырую погоду.
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Фото: depositphotos.com и «За рулем»