Проверено «За рулем»: фильтры для Kia Rio и Hyundai Solaris

Полноценное техническое обслуживание автомобиля предполагает использование качественных расходников.

Многие Hyundai Solaris и Kia Rio работают в такси и каршеринге, имея огромные годовые пробеги, а другие подолгу остаются в одних руках, оставаясь любимцами семьи. Но хороший уход нужен каждой машине — и тогда беспроблемный пробег и Рио, и Соляриса может достигать 300 000 км и даже более.

Весна — хорошее время, чтобы позаботиться о своем автомобиле, проведя полноценное техническое обслуживание. Начать обслуживание стоит с замены моторного масла и фильтров — масляного и воздушного.

При выборе фильтров не стоит гнаться за мировыми брендами. Цены на них сейчас подскочили, а потому вероятность купить подделки, которых и раньше хватало, возросла еще больше.

Масляный фильтр «За рулем» — сочетание высокого качества очистки масла и разумной цены. Воздушный фильтр у Рио/Соляриса менять очень просто, а потому для продления ресурса двигателя почаще ставьте новый фильтрующий элемент от «За рулем».

Стоит обратить внимание на фильтры отечественного производства, которые обеспечивают высокое качество очистки и вместе с тем недороги. К таким смело можно отнести фильтры, выпускаемые под брендом «За рулем».

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Фотоинструкции по техобслуживанию Hyundai Solaris собраны тут, а Kia Rio — тут.

Новые салонные фильтры для Kia и Hyundai уже в продаже. Они не только очищают воздух, но и уменьшают запотевание стекол в сырую погоду.

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Фото: depositphotos.com и «За рулем»