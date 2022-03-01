Новые салонные фильтры для Kia и Hyundai уже в продаже

Именно проблема с запотеванием стекол автомобиля нередко приводит к тому, что автомобилисты предпочитают не ставить фильтр вовсе, полагая, что без него запотевание прекратится. В результате салон автомобиля быстро покрывается пылью, а водитель и пассажиры вынуждены вдыхать опасные для здоровья частицы и мелкую пыль от истирающегося асфальта и шин. Концентрация же вредных веществ на наших дорогах может превышать допустимую в 10–15 раз.
Также летящая в салон пыль оседает на элементах системы отопления и кондиционирования салона, ухудшая их работу. Это не только ломает узлы и агрегаты, но и приводит к еще большему запотеванию стекол
Поэтому не стоит удалять салонный фильтр из своего автомобиля. А вот подобрать тот, который и 98% загрязнений из воздуха удалит, и запотевание предотвратит, стоит. Тем более, что такой фильтр может ничего не стоить.
Мы рекомендуем владельцам Hyundai Solaris и Kia Rio III использовать салонный фильтр «За рулем». При цене 270 рублей менять его можно, как положено — раз в полгода, не пытаясь экономить на своем здоровье и здоровье пассажиров. Он удаляет из воздуха не только пыль, но и влагу. При этом он не намокает, благодаря чему и не препятствует току воздуха.
Купить фильтр «За рулем» для Hyundai Solaris и Kia Rio III можно в нашем торговом доме или в магазинах-партнерах.
Фото: Martin Katler / Unsplash