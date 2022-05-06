Новая версия классического Урала: арктический автобус

Пассажирский отсек у него утепленный, агрегаты — облегченные и усиленные.

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Урал тестирует вахтовый автобус в специальном арктическом исполнении. Испытания проводятся в Якутии — целевом регионе использования подобных машин.

Арктический автобус проехал своим ходом от родного Миасса до места испытаний 6500 км и потом намотал еще более 2000 км. Минувшей зимой температура эксплуатации автомобиля опускалась до —45 ºC.

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Вахтовка рассчитана на 22 места и базируется на шасси классического Урала. Под капотом стоит дизель ЯМЗ‑236 мощностью 240 л.с., с которым сопряжена 5‑ступенчатая механика того же завода ЯМЗ. Мосты и раздаточная коробка — ­собственного производства, из Миасса.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки. Вместе с вахтовым автобусом должен быть разработан «арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем». Серийные машины должны появиться в 2023 году. На них смонтируют различное оборудование медицинского и социального назначения, которое полноприводные Уралы будут привозить в отдаленные населенные пункты.

УРАЛ и МАЗ договорились о сотрудничестве. Подробности тут.

В багажнике автомобиля всегда должны находиться аптечка и огнетушитель. Ну а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».

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