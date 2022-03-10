Новый Урал: гражданская машина из военного грузовика

Машину будут использовать для повышения доступности медицинских и социальных услуг в труднодоступных районах.

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Автомобильный завод Урал проводит исследовательские испытания новой модели на территории Якутии.

Модель разрабатывается в рамках проекта «Арктический автобус», который частично финансируется Министерством образования и науки РФ.

Основные особенности новой вахтовки — утепленные и облегченные узлы и агрегаты. Испытания ведутся при температурах до —45°С. Пресс-служба завода сообщает, что все реализованные конструкторами решения оправдали себя.

Однако новый «Арктический автобус» появился не на пустом месте. Как отмечает «Русский автомобиль», основой послужил военный грузовик Мотовоз-М, впервые представленный еще в 2016 году. Он, в свою очередь, опирается на шасси классического Урала-4320 6x6 с турбодизелем ЯМЗ-536 мощностью 240 л.с.

А вот принципиально новое в этой машине — это кабина. Она каркасно-панельного типа: основа сварена из стальных труб прямоугольного сечения и покрыта панелями из композитных материалов. Изначально предусмотрена возможность установки бронелистов, но, видимо, на Урале посчитали, что у грузовика есть не только армейский, но и гражданский потенциал.

Проект планируют развить до «Арктического поезда» (грузовик-вахтовка плюс функциональный модуль на прицепе) и использовать для транспортировки медицинских кабинетов, учебных классов, лабораторий, пунктов медосмотра или мобильных центров вакцинации в труднодоступных районах Арктической зоны РФ. На 2023 год запланировано изготовление различных опытных образцов такой техники.

Кстати, армейский вариант этого грузовика показал себя сильнее, чем КАМАЗ.

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Фото: автомобильный завод Урал