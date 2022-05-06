Выплаты по ОСАГО не хватило на ремонт? Выход есть!

Потраченные из своего кармана деньги можно вернуть. Главное, чтобы расходные документы были составлены в соответствии с требованиями российского законодательства.

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Рынок запасных частей лихорадит. Цены скачут каждый день, а разница в стоимости одной и той же запасной части порой двукратная!

Реальные рыночные цены никак «не бьются» с теми ценами, что указаны в справочниках запчастей РСА. А страховые компании оценивают ущерб именно по этим справочникам и по принятой единой методике.

Что делать, если выплаты по ОСАГО недостаточно для ремонта?

Раньше недовольный автомобилист мог подать в суд на страховую компанию, а сейчас подобный иск бесперспективен, даже если пройдет через фильтр финансового уполномоченного, который выступает в таких спорах арбитром.

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Кроме того, у нас узаконен так называемый «износ», когда выплачивается не полная стоимость запасной части, а лишь ее часть. Предельный коэффициент износа составляет 50% — в пределе начислят только половину суммы от той, что числится в справочнике. А от реальной цены это будет в лучшем случае треть!

И вот пострадавший в аварии не по своей вине автомобилист вынужден доплачивать за ремонт из своего кармана — если решится взять у страховой деньгами, а не в натуральном выражении в виде ремонта.

Единая методика оценки ущерба (суммы компенсации) — это документ, который утверждается Банком России.

Между тем, потраченные из своего кармана деньги можно вернуть.

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В 2017 году Конституционный суд РФ принял решение, что обязательное страхование не подменяет ответственность виновника аварии, поэтому потерпевший может обратиться напрямую к виновнику ДТП за компенсацией ущерба — минуя страховую компанию. Конечно, обычно все поступают по-другому: сначала получают компенсацию в страховой компании, а только потом чешут затылок — взыскивать ли разницу с виновника аварии или нет.

Так вот, упомянутый механизм позволяет пострадавшему в аварии получить именно 100‑процентную компенсацию ущерба — то есть получить с виновника аварии ровно столько, сколько было уплачено за ремонт автомобиля.

Ваши действия

Юрист Илья Афанасьев подробно расписал алгоритм.

«Под реальными расходами на ремонт (восстановление) могут пониматься как документы от СТО, которая ремонт производила, так и заключение независимого эксперта».

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Что это означает?

То, что после аварии и получения компенсации от страховой компании потерпевший автовладелец идет ремонтироваться в сервис, после чего может на основании документов от СТО подать в суд на виновника аварии, взыскав разницу между уплаченной суммой за восстановление автомобиля и суммой, полученной от страховой компании.

Главное, чтобы расходные документы были составлены в соответствии с требованиями российского законодательства: кассовые чеки, а не квитанции об оплате, заказ-наряд и акт приема-передачи автомобиля из ремонта, подробная официальная дефектовка.

Для получения по суду полной компенсации стоимости ремонта сохраняйте: акт дефектовки автомобиля

заказ-наряд на ремонт автомобиля

акт приема-передачи автомобиля из ремонта

кассовые чеки

Работает?

Подобная практика взыскания разницы между стоимостью ремонта и выплатой по ОСАГО набирает обороты, и число исков к виновникам ДТП растет не по дням, а по часам.

А если виновник — я?

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Что можно предпринять добросовестному автовладельцу для того, чтобы не попасть в подобную ситуацию, когда по суду с него требуют расплатиться за аварию? Ведь люди ошибаются, а ошибки иногда приводят к авариям…

Ответ на этот вопрос отсутствует. На сегодняшний день в России не существует страхования, которое на 100% страхует вашу ответственность как автомобилиста перед третьими лицами.

ОСАГО, в силу его регулирования государством, по факту покрывает вашу ответственность лишь частично: максимальная сумма возмещения по «железу» составляет 400 тысяч рублей, по жизни и здоровью — 500 тысяч рублей. Государство лишь недавно предложило внести изменения в ОСАГО, вводящие правило полной денежной выплаты стоимости запасных частей, но в связи со сложной экономической обстановкой предложение осталось лишь предложением.

Что в итоге?

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Единственный способ не попасть в ситуацию, когда за ДТП придется платить по суду из своего кармана, — ездить аккуратно, не провоцировать аварийные ситуации, смотреть в зеркала, включать поворотники. В общем, соблюдать правила приличного поведения на дороге.

Ну а если вы пострадали от действий другого водителя, то можете смело подавать на него в суд и взыскивать разницу между стоимостью ремонта и страховой выплатой — такое дело будет практически беспроигрышным.

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