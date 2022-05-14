Новый Renault Duster после 30 000 км - полный список проблем

Турбомотор 1.3 - в зоне особого внимания.

Откуда песок в масле?

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Двигатель нашего Дастера допускает 92‑й бензин — им мы и заправляем автомобиль.

Сюрпризом стало то, что моторный отсек сильно загрязняется. По правой стороне есть разрыв между двумя уплотнителями капота, и поток грязи направлен прямиком на маслозаливную горловину.

Чтобы оценить состояние двигателя, мы каждые пять тысяч км берем пробы моторного масла и отправляем их на анализ в лабораторию. На ранних пробегах в масле обнаружили повышенное содержание металла, что естественно — двигатель «притирался». Позже содержание металлов в масле снизилось.

Но вот обнаруженное в масле к 20 тысячам километров большое количество кремния — это ненормально. Похоже, в смазку попадает пыль и грязь — такой абразив неизбежно сократит ресурс мотора. Пока подозрение у нас только одно: тот самый «пескоструй» маслозаливной горловины.

А топливо?

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Ближе к 30 тысячам в масле нашли частицы топлива, что тоже нехорошо. Бензин разжижает смазку, снижая вязкость. Примечательно, что производитель, по имеющейся информации, и не рекомендует использовать в России моторное масло с «горячей» вязкостью ниже 40 единиц. Что-то знает? В нашем автомобиле залито 5W-40.

Грязь в моторном отсеке попробуем излечить, устранив пробел в уплотнении. Что касается топлива в масле, то, вполне возможно, это следствие работы на 92‑м бензине. Ведь у Арканы с аналогичным двигателем, который мы кормили АИ‑95, такой проблемы не было. Раз топливная система исправна, есть вариант, что рабочая смесь сгорает не полностью и в итоге попадает через кольца в масло.

Моторный отсек создает впечатление не 30, а 300 тысяч километров пробега. Грязь попадает через разрыв между двумя уплотнителями. По левой стороне уплотнители перекрываются, и такой проблемы нет.

Весь поток дорожной пыли летит прямиком на заливную горловину. Похоже, грязь попадает в масло. Теряющиеся заглушки буксировочных проушин стали расходным материалом для новых Дастеров.

Кузов в порядке?

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Вопросы есть не только к двигателю. Мы уже писали, что на крыше образовались трещины в краске.

Новых трещин зимой не появилось, как и не увеличились старые. Что подтверждает предположение, что они не связаны с жесткостью кузова. Подобная история встречалась на многих бюджетных Renault — у прошлого Дастера, на Логанах и Sandero. Хорошо, что это не должно повлиять на долговечность кузова. Но сам факт появления такого дефекта неприятен.

Холодной зимой спасает не только дистанционный запуск, но и возможность запрограммировать его на определенное время. С наступлением холодов передачи стали включаться с заметным усилием: то ли на механизме образуется наледь, то ли грязь попала в тросы переключения.

Это не единственные проблемы с краской. В проемах задних дверей появились потертости до металла в тех местах, где мягкий дверной уплотнитель спаян с элементом, который по жесткости ближе к пластику. Был бы уплотнитель цельным, мягким, подобного бы не случилось. Последствия экономии?

Краска в проемах задних дверей протерлась до грунта. На уплотнителе двери можно найти следы контакта.

На чем сэкономили?

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Например, на креплении заглушек буксировочных проушин. Чтобы их извлечь, нужно подцепить край ключом или отверткой. Но если давление будет с обратной стороны, при пересечении брода или глубокого снега, то заглушки вылетают на раз и теряются. Одной в переднем бампере мы лишились в глубокой луже. А заднюю потеряли в сугробе.

Новые детали обошлись нам по 650 рублей за штуку, причем ждали заказ около недели.

По словам менеджера отдела запчастей, заглушки народ теряет регулярно. Определенно стоит хотя бы добавить им «якорь», на котором деталь будет висеть в открытом положении. Так сделано у многих производителей. А еще лучше — закрепить по-человечески.

Пока, чтобы обезопасить себя перед проездом глубокой лужи или снежной целины лучше заранее вытаскивать заглушки. Целее будут!

Слева остается трехсантиметровая нечищеная зона. Вместе со стойкой кузова образуется неприлично большая мертвая зона.

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Зимой в Дастере было тепло. Помимо подогревов всех сидений, лобового стекла и руля есть дистанционный запуск с ключа и программируемый — через меню. Понятно, что если автомобиль оставить на парковке с включенной передачей, двигатель не запустится.

Недавно Duster прошел второе плановое обслуживание. Перечень работ такой же, что при первом ТО. Какого-то криминала не выявили, но в целом при небольшом пробеге вопросов к Дастеру многовато.

Renault Duster, 1.3 Т (150 л. с.), M6

Изготовитель — Рено Россия

— Рено Россия Год выпуска — 2021

— 2021 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2021 года

— с мая 2021 года Пробег на момент отчета — 33 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–33 000 км)*

Расходы на содержание (0–21 000 км) 59 035₽

59 035₽ Из них на бензин (АИ‑92, средний расход 7,8 л/100 км) 46 135 ₽

46 135 ₽ Расходы на содержание (21 000–33 000 км) 63 454 ₽

63 454 ₽ Из них на бензин (АИ‑92, средний расход 8,0 л/100 км) 48 454 ₽

48 454 ₽ ТО‑2 13 700 ₽

13 700 ₽ Заглушки бампера 1300 ₽

1300 ₽ Общие расходы 122 489 ₽

122 489 ₽ Стоимость 1 км пробега 4,86 ₽

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

Благодарим лабораторию ANAC компании Total за анализ проб масла.

Отзывы владельцев Дастеров мы собрали тут.

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