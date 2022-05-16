Эксперт назвал простой прием, который продлит жизнь любому мотору — журнал За рулем

Эксперт назвал простой прием, который продлит жизнь любому мотору

Автопроизводители об этом не предупреждают, но вы самостоятельно можете значительно увеличить ресурс двигателя своего автомобиля.

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Эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, уже ни раз советовали слегка прогревать двигатели машин перед поездками, чтобы увеличить ресурс их работы, — так температура деталей в моторе выравнивается и не создается увеличенного трения.

Но это далеко не единственное правило, продлевающее ресурс двигателя. Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин раскрыли еще один секрет, как не дать двигателю убить себя раньше времени.

После поездок не нужно сразу же глушить мотор, а стоит дать ему поработать еще минутку. Даже не оснащенному турбиной. Автопроизводители в своих инструкциях по эксплуатации этого не пишут, ссылаясь на то, что их двигатели современные и не нуждаются в дедовских методах. Да и «напрягать» водителей тем, что после поездок они вынуждены задерживаться возле автомобиля, никто из автопроизводителей не хочет.

В чем же секрет этого приема?

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В заглушенном сразу после поездки двигателе происходит следующее: масло в раскаленных канавках поршней начинает буквально гореть, и в этих местах быстро появляется сажа. Как результат — закоксовка поршневых колец.

В турбомоторах к этому добавляется также проблема раскаленного ротора турбины, который продолжает вращаться без подачи масла к его подшипнику. Итог — преждевременный выход из строя турбины.

Если же дать двигателю после поездки поработать минуту на холостых оборотах, занявшись сборами или покопавшись в телефоне, то масло остудит поршни до температуры, при которой оно уже не будет подгорать. Остынет до приемлемой температуры и турбина. И это существенно отсрочит момент, когда двигателю понадобится ремонт.

Еще семь советов, как продлить срок беспроблемной службы двигателей и коробок передач, читайте в статье Алексея Ревина и Михаила Колодочкина «Мотор и коробка прослужат дольше! 8 простых советов».

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Фото: Damir Kopezhanov / Unsplash

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