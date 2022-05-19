Назван отличный кроссовер за миллион для бездорожья

Эта иномарка с пробегом отличается комфортом, хорошим оснащением и отлично подойдет тем, кто часто выезжает на природу.

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Вы уже отвыкли, наверное, что когда-то Hyundai Tucson назывался Hyundai ix35 (точнее, сначала был Tucson, потом ix35, потом снова Tucson). Но именно о нем речь — Hyundai ix35 годится не только для асфальта, но отлично подходит и для выездов на природу, заверяет эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев.

За один миллион рублей на вторичном рынке можно приобрести Hyundai ix35 2012–2015 годов выпуска, причем нередко попадаются экземпляры с пробегом менее 100 тысяч километров. Выглядят все эти кроссоверы бодро благодаря качественной сборке в Корее или Европе.

Главный плюс, по сравнению с другими пригодными для бездорожья недорогими кроссоверами тех лет, — богатое оснащение. Кроме того, у машины огромный багажник, вмещающий 590 литров, три двигателя на выбор — 150-сильный бензиновый и турбодизели мощностью 136 и 184 л.с. и, что немаловажно для бездорожья, версии с механической коробкой, а не только с автоматом. И последняя вишенка — образцовая надежность всех упомянутых агрегатов.

На бездорожье помогают не только малые свесы, но и системы наподобие 4WD LOCK — блокировка для бездорожья, у которой есть только один минус: ее нельзя включать надолго (муфта перегревается) и при этом не стоит разгоняться быстрее 30 км/ч (отключится автоматически).

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Дорожный просвет у кроссовера небольшой — 170 мм, но работа подвески на бездорожье хорошо это компенсирует (мы же не говорим про настоящее бездорожье, с которым справятся только УАЗ или Jeep). Слабым местом машины стало шлицевое соединение валов коробки передач и углового редуктора.

В результате получился отличный универсальный (а теперь и недорогой) автомобиль для дачника и любителя пикников, на котором можно не только путешествовать, но и совершать ежедневные поездки на работу и по магазинам.

Узнать еще о пяти таких же кроссоверах для бездорожья по цене до 1 млн рублей вы можете в статье Сергея Зиновьева «6 кроссоверов за миллион, на которых не страшно выезжать на природу».

А вот отличный кроссовер с прекрасной управляемостью. Но уже за 1,5 млн рублей.

Собрались в поездку за город? Пусть в багажнике в нужный момент окажется антибукс.

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Фото: Hyundai