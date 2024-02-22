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Починил шину — отбалансируй колесо: да/нет?

Всё зависит от степени повреждения — во многих (но не во всех!) случаях на балансировке можно сэкономить.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически.

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— Всегда ли нужна балансировка колеса после заделки прокола шины?

— При значительных повреждениях ремонт проводится с демонтажем шины и установкой заплатки изнутри. В таком случае необходимость балансировки даже не обсуждается.

Но чаще всего автомобилисты сталкиваются с небольшими проколами, диаметром до 6 мм. Такие повреждения рекомендую заделывать с помощью жгутиков самостоятельно либо в шиномонтажной мастерской.

Масса заделки не превышает нескольких граммов, а потому на балансировке колеса можно сэкономить.

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Самые надежные секретки на колеса: экспертиза «За рулем»
Практика показывает – надежность ремонта правильно установленным жгутиком столь велика, что шину удается эксплуатировать до полного износа.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Шесть способов отремонтировать покрышку (не снимая колеса) вы найдете тут.
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Фото: Depositphotos

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За РулемРевин Алексей
Количество просмотров 1270
15.07.2022
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