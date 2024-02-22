Починил шину — отбалансируй колесо: да/нет?
Всё зависит от степени повреждения — во многих (но не во всех!) случаях на балансировке можно сэкономить.
Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически.
— Всегда ли нужна балансировка колеса после заделки прокола шины?
— При значительных повреждениях ремонт проводится с демонтажем шины и установкой заплатки изнутри. В таком случае необходимость балансировки даже не обсуждается.
Но чаще всего автомобилисты сталкиваются с небольшими проколами, диаметром до 6 мм. Такие повреждения рекомендую заделывать с помощью жгутиков самостоятельно либо в шиномонтажной мастерской.
Масса заделки не превышает нескольких граммов, а потому на балансировке колеса можно сэкономить.
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Практика показывает – надежность ремонта правильно установленным жгутиком столь велика, что шину удается эксплуатировать до полного износа.
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Фото: Depositphotos
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15.07.2022
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