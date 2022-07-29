11 кабриолетов из СССР... Да, они были!

Советских покупателей машинами со съемной крышей не баловали. Некоторые модели кабриолетов вообще появились случайно. Но теперь и они очень дороги.

Шик? От бедности!

Любые кабриолеты нынче стоят дороже аналогов с жесткой крышей. Покупатель платит не только за романтический шик, но и за более сложную конструкцию кузова. Ведь для того, чтобы сделать несущий кузов открытым, нужно заметно его усилить.

Но первые послевоенные советские автомобили со съемным верхом, доступные простым гражданам (в данном случае о представительских моделях речь не идет) были дешевле стандартных. Да и появились, в общем-то, случайно!

ГАЗ-М20 Победа с мягкой крышей, 1949 г.

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Сразу после Великой Отечественной войны начали производство Победы ГАЗ-М20 и Москвича-400-420. Правительство требовало постоянно наращивать производство, а у обоих предприятий — ГАЗа и МЗМА были проблемы с изготовлением больших стальных панелей глубокой вытяжки. Вот и появилось указание делать часть автомобилей со съемной брезентовой крышей.

Чтобы быстрее и с наименьшими затратами спроектировать эти машины, у кузовов сохранили контур боковин над дверями, связанный с рамкой ветрового стекла. Так кузова не потеряли достаточную жесткость.

Москвич-400-420А выпускали с 1949 до 1952 года

ГАЗ-М20 с открытым кузовом и Москвич-400-420А запустили в производство в 1949 году. Формально такие машины делали для южных районов страны. Действительно, значительные партии отправляли в Ташкент, Баку и другие теплые регионы. Но немало машин продавали и в Москве, и в Ленинграде. Брезентовые крыши были изнутри утеплены вельветом.

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Интересно, что кабриолеты стоили на 500 рублей дешевле стандартных Победы и Москвича.

Открытые Москвичи делали до 1952 года, изготовили 17 742 экземпляра. Аналогичных Побед до 1953 построили 14 222.

К не очень практичным машинам многие относились скептически. Некоторые владельцы позднее даже пытались самостоятельно наваривать стальные крыши.

Теперь все наоборот: стали появляться самодельные открытые Москвичи и Победы. Эдакие подделки под оригинал! Ведь сегодня кабриолеты стоят как минимум в полтора-два раза дороже стандартных машин в сравнимом состоянии.

Родстер, которого не было

Прототип Москвич-408 Турист и предсерийный Москвич-408

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Через десятилетие после окончания производства первых послевоенных кабриолетов идею открытого автомобиля стали вновь развивать в Москве на заводе МЗМА. Теперь задумали родстер на базе Москвича-408 по типу компактного элегантного двухдверного Renault Caravella. Такой автомобиль во Франции подарили Никите Хрущеву, и на МЗМА его тщательно изучили.

Два прототипа Москвич-Турист сделали по самым современным стандартам того времени. Предусматривали съемную мягкую крышу и жесткую, которую летом можно было оставить в гараже. Кстати, такими делали, в частности, и аналогичные серийные автомобили соцстран — Skoda Felicia и Wartburg 313. Днище Москвича усилили Х-образной конструкцией. Предусматривали форсированный двигатель объемом 1,4 л с двумя карбюраторами. Пробовали даже отечественную систему впрыска.

Но затея не нашла отзыва в сердцах руководителей автопрома. Позднее на одном из родстеров, говорят, возили по территории завода заготовки. Второй, вроде бы, окончил дни в частных руках.

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