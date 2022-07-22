Нашли самую дешевую иномарку - до 200 000 руб. И еще побегает!

Chevrolet Lanos прослыл практичным и надежным. Но и слабых мест достаточно.

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Корейский Daewoo Lanos, переработанный и дополненный под патронажем GM, в 2003 году начали выпускать под маркой Chevrolet.

Улучшили силовую структуру кузова, водительская подушка безопасности стала стандартным оборудованием, облагородили салон.

В Россию официально поставляли машины, собранные в Запорожье, попадаются экземпляры польской сборки.

После 2009‑го Lanos три года выпускали под названием ZAZ Chance — на нем применяли также мелитопольский мотор 1.3.

Chevrolet Lanos

Достоинства

Дешевле только даром.

Прост в ремонте и обслуживании.

Прагматичный минимализм и никаких излишеств. Из элементов комфорта возможны только кондиционер и электрические стеклоподъемники спереди. Никаких подогревов нет, поэтому популярна самостоятельная установка обогрева сидений.

Недостатки

Коррозионная стойкость ниже средней.

Тесный салон.

Оснащение на уровне Лады — кондиционер только у топ-версии или за доплату.

Сравнительно свежих машин на вторичке немного.

Моторы

Без вариантов — восьмиклапанный A15SMS 1.5 (86 л.с.). Чугунный блок, алюминиевая головка, которая скверно переносит перегревы — могут возникнуть течи и трещины. На деле большинство повреждений вызвано небрежным отношением к качеству и количеству масла. Его рекомендовано менять каждые 7–10 тысяч км — для многих владельцев это «несуразно малый» интервал.

При нормальном обслуживании двигатель очень надежен и ходит свыше 400 тысяч км.

Подтекают сальники, прокладки клапанной крышки и ГБЦ. Прочие неисправности связаны, главным образом, с накоплением отложений на кольцах, свечах, форсунках и воздушной заслонке. Заметный угар масла возникает только к 250 тысячам км. Невелик ресурс регулятора холостого хода, есть нарекания к навесному оборудованию (стартер, термостат), рановато начинают течь радиаторы. Бензин АИ‑92 — паспортный, есть гидрокомпенсаторы зазоров. По современным меркам «загородный» расход в 7 л на сотню кажется великоватым, но для начала века это нормально.

Многие машины переведены на газ, двигатель переваривает его прекрасно. Этот же мотор ставили на Нексию, выпускали до 2016 года, дефицита запчастей нет.

Коробка передач

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Механическая пятиступка — переосмысление старой опелевской F16 — также проста и надежна. Болезнь — разбалтываются соединения кулисы, эпизодически требуя протягивания крепежа. Прочие проблемы возникают, в основном, по причине естественного износа тех или иных деталей. Ресурс уходит за 200 тысяч км, масло до этого срока можно даже не менять. Агрегат досконально изучен, снятие с машины и ремонт доступны в гаражных условиях.

Сцепление служит 100–150 тысяч.

Эксплуатационные болячки

Подвеска заимствована у Нексии. Ступичные подшипники и амортизаторы — неженки, на «типично наших» дорогах сдаются к 30–60 тысячам км. Немногим дольше живут опорные подшипники стоек и шаровые. Рулевая рейка подходит к 60–80 тысячам, может потечь ГУР. При эксплуатации на ровных дорогах не требуется вмешательств до 100 тысяч км, разве что попросят замены стойки стабилизатора. Приведенные данные справедливы только для оригинальных узлов, на большинстве машин они давно заменены более дешевыми и менее ресурсными аналогами.

Нежизнестоек металл выпускной системы, сравнительно быстро гниет и топливный бак. Закисает замок багажника. Число отказов различной электрики и разрушений мелких пластиковых деталей прямо пропорционально возрасту машины.

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