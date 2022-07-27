Подозрительно дешевый корейский внедорожник: что с ним не так?

SsangYong Rexton II (2007-2012 г.в.) оснащен мерседесовскими агрегатами и обходится покупателю менее чем в миллион рублей. В чем тут подвох, выяснил эксперт «За рулем».

Для России Рекстон до 2009 года собирали в Набережных Челнах, затем во Владивостоке. Часть машин ввезена из других стран.

Партнером и ориентиром при создании модели был Mercedes-Benz, отсюда богатое оснащение и дорогие материалы, а многие агрегаты заимствованы напрямую.

Второе поколение конструктивно несильно отличается от первого, да и третье (до 2017 года) также скорее глубокая модернизация, нежели новая модель.

SsangYong Rexton II

Достоинства

Высокий комфорт, хорошая шумоизоляция.

Багажник почти на кубометр.

Заявленный объем багажника 925 л получен без шторок — без шторок машину и продавали, зато была сетка, отделяющая задний отсек от салона.

Недостатки

Железо быстро ржавеет, особенно рама.

Мягкая и валкая «американская» подвеска.

Есть проблемы с запчастями.

Моторы

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Все двигатели — адаптированные копии Mercedes-Benz. Рядная атмосферная «шестерка» 3.2 (220 л.с.) на вторичке редка и славится прожорливостью — около 20 л в городе. Мотор очень надежный и ходит свыше 400 тысяч км. Главная его беда — течи, а от перегрева многое выходит из строя, начиная с прокладок. Необходимы хорошее масло, дабы избежать задиров, и неусыпный контроль температуры.

Двухлитровый дизель (148 л.с.) сыскать почти невозможно. Доминируют дизели 2.7 с чугунным блоком и пятью цилиндрами в двух модификациях (163 и 186 л.с.) — аналоги мерседесовского ОМ612. Они также надежны, ресурс уходит за 350 тысяч км. Но неизбежны различные проблемы с топливной аппаратурой, особенно ТНВД, поломки которого нередко приводят к засорению стружкой всех каналов. Хандрят электрическая часть и клапан EGR. К 200 тысячам изнашиваются турбокомпрессор и цепь ГРМ.

Коробка передач

К механической коробке вопросов нет. Автоматы применяли разные. Четырехступенчая австралийская BTR M78 страдает быстрым износом фрикционов — иногда это сказывается к 50–60 тысячам км. Если не предпринять меры, продукты износа убьют всё остальное: маслонасос, планетарный редуктор, соленоиды. По железу коробка выдерживает свыше 250 тысяч км.

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Пятиступенчатая ZF — она же Mercedes-Benz 722.6 — с неплохой репутацией и столь же достойным ресурсом. Тем не менее возможны отказы управляющего блока и течи, в том числе попадание охлаждающей жидкости в масло.

Доступны три разные трансмиссии — постоянный полный привод (AWD), автоматически подключаемый (TOD) и жестко подключаемый (Part-time). Вариант AWD, лишенный блокировок, - скорее для асфальта. У Part-time слабое звено — «хабы», муфты передних колес, отказывающие на малых пробегах. Самым надежным вариантом считают TOD, для бездорожья он также вполне пригоден.

Живучесть раздаток, подшипников, редукторов сильно зависит от частоты вылазок в грязи и сугробы. Крестовины карданных валов нужно шприцевать.

Эксплуатационные болячки

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Некоторые элементы подвески откровенно слабы, если использовать Rexton в жестких условиях. К ним относят нижние шаровые опоры, подшипники задних полуосей, втулки стабилизатора, наконечники рулевых тяг.

Выявлено много узлов с низким ресурсом: может отказать блок АБС, лопаются трубки и расширительный бачок, быстро закисают тросики ручника, течет гидроусилитель руля.

Большой список нареканий по электрике. На первом месте — перегорающие лампочки, причем не только ближнего света. Закисают контакты и перетираются жгуты, отчего нарушается работа подогрева сидений, различных реле, стеклоподъемников, иммобилайзера, датчиков, обеспечивающих работу климат-контроля. После мойки могут загореться сигналы на панели приборов или, например, свет в салоне.

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Фото: SsangYong