Забытый проект СССР: ГАЗ для Крайнего Севера

Безгаражное хранение при температурах до — 60 ºC — как вам такое?

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В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 30 ноября 1961 года Горьковский автомобильный завод изготовил опытные образцы автомобилей ГАЗ‑53С, предназначенные для эксплуатации в районах Крайнего Севера.

Кабина получила двойное остекление и улучшенную термоизоляцию — использовали листовую губчатую резину, поролон и картон. Аккумуляторная батарея — повышенной емкости, установленная под капотом, а не под сиденьем водителя. Электровентилятор системы охлаждения срабатывал от термодатчика. Все резинотехнические изделия и технические жидкости — самые морозостойкие, какие только были на тот момент.

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Пять ГАЗ‑53С прошли испытания в Якутии и Магаданской области в условиях безгаражного хранения и температурах до — 60 ºC. Автомобили получили множество замечаний — в итоге выпуск данной северной модификации так и не был освоен.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что предшественником той самой «шишиги» был восьмиколесный вездеход?

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