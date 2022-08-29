Что может диагностический адаптер ELM327? Ответ эксперта

Набор функций китайской «коробочки» для контроля работы двигателя зависит от того, какую программу вы применяете. Но не только.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на их отвечаем время от времени.

— Что умеет китайская «коробочка» ELM327, кроме как читать и стирать ошибки двигателя?

Материалы по теме Как проверить и настроить авто со смартфона

— ELM327 — это микросхема, встроенная в прибор-соединитель, работающий по Bluetooth, Wi-Fi или даже кабелю USB между электронными блоками автомобиля и смартфоном или ноутбуком.

Набор функций зависит от того, какую программу применяет пользователь и какая у него машина.

Многие специализированные программы позволяют контролировать не только двигатель, но и работу АКП или вариатора. Некоторые помогают настраивать бортовые системы комфорта, освещения, стеклоочистки и так далее.

Материалы по теме Перегрев двигателя: (не)очевидные причины и следствия

Всё зависит от насыщенности автомобиля электроникой и «открытостью» ее для настройки через разъем OBD-II.

Адаптеры ELM327 тоже бывают с разными прошивками — самая популярная (1.5) обычно позволяет более широкое взаимодействие с электроникой авто­мобиля.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

Мотор и коробка прослужат дольше, если придерживаться нескольких простых советов.

«За рулем» можно читать в Телеграм.

Фото: depositphotos