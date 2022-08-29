Что может диагностический адаптер ELM327? Ответ эксперта

Вопрос с форума «За рулем» — мы на их отвечаем время от времени.
— Что умеет китайская «коробочка» ELM327, кроме как читать и стирать ошибки двигателя?
— ELM327 — это микросхема, встроенная в прибор-соединитель, работающий по Bluetooth, Wi-Fi или даже кабелю USB между электронными блоками автомобиля и смартфоном или ноутбуком.
Набор функций зависит от того, какую программу применяет пользователь и какая у него машина.
Многие специализированные программы позволяют контролировать не только двигатель, но и работу АКП или вариатора. Некоторые помогают настраивать бортовые системы комфорта, освещения, стеклоочистки и так далее.
Всё зависит от насыщенности автомобиля электроникой и «открытостью» ее для настройки через разъем OBD-II.
Адаптеры ELM327 тоже бывают с разными прошивками — самая популярная (1.5) обычно позволяет более широкое взаимодействие с электроникой автомобиля.
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