Сколько проходит мой вариатор? Инструкция по самостоятельной проверке

Для этого понадобится только смартфон и недорогой адаптер.

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Вариаторы не любят жару и могут быстро перегреваться. А это, в свою очередь, приводит к преждевременному старению рабочей жидкости и повышенному износу деталей агрегата. Поэтому в южных районах рекомендуют менять рабочую жидкость в вариаторе чаще, чем в северных. Но когда именно?

Узнать, в каком состоянии рабочая жидкость вариатора, можно без визита в сервис и диагностики. То есть вы можете не только сэкономить на ТО, но и увеличить ресурс дорогого агрегата. Совет, как это сделать, дают эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

Перегретая жидкость теряет свои свойства, и износ деталей ускоряется. У компании Jatco, о вариаторах которой и пойдет речь далее (включая вариаторы для Лад), даже есть «счетчик старения жидкости» — блок управления анализирует информацию с разных датчиков и делает выводы.

Узнать о сделанных выводах можно только при диагностике — дилерскими сканерами Consult 2 или Consult 3, которых у обычного автомобилиста нет.

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Но есть альтернативный вариант узнать все о вариаторе своего автомобиля. Устанавливаем на смартфон приложение CVTz-50. Оно платное, но есть бесплатная демоверсия с урезанным функционалом.

Затем подключаемся к разъему OBD-II через адаптер типа ELM327 (стоит он от 400 с небольшим рублей) и получаем всю информацию о состояния вариатора.

Степень старения жидкости будет даваться в баллах, и вот как они расшифровываются:

0 баллов — до 90 градусов,

1 балл — от 90 до 100 градусов,

2 балла — от 100 до 109 градусов,

4 балла — от 110 до 119 градусов,

6 баллов — от 120 до 129 градусов,

8 баллов — от 130 до 139 градусов.

Программа CVTz50 показывает и старение жидкости, и температуру вариатора «в прямом эфире».

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Для справки: нормальная температура рабочей жидкости — 70–80°C. Поэтому 4 балла — сигнал, что пора ехать на замену рабочей жидкости, которая при такой температуре начинает менять свои свойства. Более высокие температуры уже портят и уплотнители, что приводит к течам.

О том, как не перегревать вариатор и продлить срок его службы, читайте в августовском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.



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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Вариатор и жара», опубликованной в журнале «За рулем» №8/2022.

Фото: Bosh, cvtz50.info