3 классных особенности самого редкого Aurus Senat

Среди разных типов автомобилей водородные — самые редкие, хотя принцип их работы лучше всего подходит для сохранения экологии: в результате работы образуется только чистая вода без примесей.
Тем не менее в свободной продаже сегодня представлена лишь одна водородная модель — Toyota Mirai, да и та стоит 7,1 млн иен, что в переводе на наши деньги составляет 3,2 млн рублей.
В России же сделали водородный Aurus Senat, на котором уже прокатился Кирилл Милешкин — эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России.
У этого автомобиля есть несколько интересных особенностей.
1. Нет ДВС
По сути, водородный Senat — это электромобиль, так как в движение его приводят электромоторы. Двигателя внутреннего сгорания здесь нет, а его место занимает электрохимический генератор. Он вырабатывает электричество и питает небольшую батарею на 20–36 кВт·ч, энергию из которой черпают электромоторы. То есть генератор позволяет не ставить на автомобиль массивные и дорогие аккумуляторные батареи, что сделало седан легче примерно на 100–150 килограмм.
2. Динамика разгона
В результате электротяги и меньшего веса динамика у водородного Сената невероятная. До скорости 100 км/ч он разгоняется всего за 4 секунды, тогда как у обычной версии седана на это уходит 6 секунд. При этом в салоне царит тишина.
3. Безопасность
Бояться того, что в случае ДТП или по другим причинам баллоны с водородом (газ там находится под давлением 700 атмосфер) рванут, не стоит. Их конструкция мегапрочная и может сминаться без потери герметичности благодаря композитным материалам и металлической внутренней вставке.
Что не так с Аурусом?
Но есть у Aurus Senat и недостаток, как, впрочем, и у любого водородного автомобиля, — вы не найдете для него общественных заправок. Например, во время разработки автомобиля НАМИ были вынуждены построить собственную водородную АЗС на территории.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «Ход на H₂», опубликованной в журнале «За рулем» №8/2022.
Фото: «За рулем» и НАМИ