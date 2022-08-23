Говорят, нельзя смешивать АИ-92 и АИ-95 — эксперт пояснил, в каком случае — журнал За рулем

Говорят, нельзя смешивать АИ-92 и АИ-95 — эксперт пояснил, в каком случае

Существует мнение, что бензины с различным октановым числом имеют разную плотность. А потому в баке они неминуемо расслоятся.

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Иногда заправляться приходится там, где придется. И бывают ситуации, когда 95-го просто нет на заправке, и нет другого выхода, как добавлять АИ-92. Но можно ли смешивать 95-й и 92-й бензин в баке?

Считается, что раз бензины с различным октановым числом имеют разную плотность, то и в баке расслаиваются и все равно не смешиваются.

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Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

Говорят, нельзя смешивать АИ-92 и АИ-95 — эксперт пояснил, в каком случае
— Согласно стандарту, плотность бензина никак не связана с октановым числом. А потому никакого вреда не будет, если вы разбавите 95-й бензин 92-м.

Если, конечно, речь идет о кондиционном топливе. Но нормальный водитель никогда не станет заправляться подозрительным бензином, будь тот хоть вдвое дешевле.

Вывод

Так можно ли смешивать 92-й и 95-й бензин?

Если в АИ-92 добавить АИ-95, ничего страшного не произойдет, а вот в обратную сторону (добавить в 95-й) — тоже можно, но нечасто. От пары раз такого смешивания вреда не будет, но если злоупотреблять, это может привести к ухудшению работы двигателя.

Как именно? Ответ здесь.

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Оптимально же использовать то горючее, которое рекомендуется производителем в инструкции и указано на обратной стороне дверцы лючка бака.

Подробнее специалист разъяснил всё в материале «5 частых заблуждений о бензине (есть опасные!)».

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