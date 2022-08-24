Назван еще один способ обмана на АЗС

Для этого мошенник-оператор должен набрать специальную комбинацию символов на кассовом аппарате.

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О способах обмана на заправках рассказали эксперты отдела защиты прав потребителей Роскачества.

Задача недобросовестных сотрудников АЗС — недолить топлива, но сделать это незаметно для покупателя. Для это порой применяют модифицированное программное обеспечение, что в наш век цифровых технологий является самым простым и почти неуязвимым способом. Чтобы поймать мошенников за руку, об этом нужно знать заранее, сам клиент подвоха не заметит.

Сегодня практически на всех крупных АЗС процесс заправки контролируют компьютеры, а любое программное обеспечение можно взломать и перепрошить. Недобросовестные менеджеры пользуются этим и приглашают «айтишников», которые устанавливают ПО, при которой электроника перепрограммируется на недолив.

Управление вредоносной программой осуществляется с удаленного сервера. Действовать она начинает после того, как операторы АЗС на кассовых аппаратах набирают необходимую комбинацию символов в начале смены, а после смены они же программу отключают. При этом «умное» ПО само уничтожает следы своей деятельности.

Отметим, что потребитель не заметит недолива, который составляет всего 3–7% от оплаченного объема.

Чтобы не стать жертвой, достаточно заправляться на крупных сетевых АЗС.

О других схемах мошенничества можно прочитать в материале «Нам рассказали о способах обмана на АЗС. Не попадитесь!».

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС