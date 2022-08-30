Как нас обвешивают на АЗС, причем законно! — журнал За рулем

Как нас обвешивают на АЗС, причем законно!

Уже два года действует норма, из-за которой автомобилистам недоливают топливо на АЗС.

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О способе обмана на заправках рассказали эксперты отдела защиты прав потребителей Роскачества.

Недолив на отечественных АЗС бывает связан с одной любопытной особенностью, заявили в ведомстве. По существующим стандартам, погрешность в измерении отпускаемого топлива может достигать 50 мл на каждые 10 литров. Эксплуатировать топливораздаточную колонку, имеющую погрешность выше допустимой, запрещено, но эти 50 мл вроде как «не считаются». Поэтому еще на этапе установки новой бензоколонки наладчики изменяют объем измерительной поршневой камеры в меньшую сторону, на те самые 50 мл. Вот вам и экономия, причем и жульничеством это не назовешь — все в рамках нормы!

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Когда-то допустимая погрешность была ниже: не более 0,25, то есть 25 мл на 10 литров топлива. Но Росстандарт решил, что обеспечить такой класс точности при заправке топлива технически трудно, в том числе из-за различных климатических условий. Поэтому в 2020 году было принято решение установить погрешность при отпуске топлива в пределах 0,5, то есть 50 мл.

О других схемах мошенничества можно прочитать в материале «Нам рассказали о способах обмана на АЗС. Не попадитесь!».

Фото: Depositphotos

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