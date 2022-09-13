Названа ошибка водителя, убивающая вариатор

Вариаторы работают в паре с самыми разными моторами: это и 3,5-литровые силачи, и 2-литровые середнячки… Они способны передавать большой крутящий момент и способствуют плавной, но стремительной динамике.
Однако эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Ревин и Михаил Колодочкин предупреждают: резкие рывки автомобиля с места способны загубить вариатор и привести к дорогостоящему ремонту.
Да, вариатор боится резких рывков. Это приводит к проскальзыванию ремня или цепи на шкивах. Не забывайте, что принцип работы вариатора основан не на зацепах, а на трении: туго натянутый ремень раскручивается одним цилиндром и крутит другой.
Проскальзывания же приводят к появлению задиров, что сопровождается и появлением в масле металлической стружки. Она опасна тем, что быстро выводит из строя любые элементы, в которые попадает: подшипники, гидронасос и прочие механизмы.
Узнать больше об особенностях эксплуатации вариаторов вы можете в оригинальной статье Алексея Ревина и Михаила Колодочкина «Как водители (и жара) убивают вариатор: 5 фатальных ошибок».
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Фото: Subaru