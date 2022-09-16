Что легче перегреть: автомат или вариатор

Превышение рабочей температуры приводит, буквально, к поджариванию агрегата и выходу его из строя.

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Перегрев трансмиссии очень опасен и автомобилистам важно знать, в каких случаях они рискуют сломать дорогостоящие агрегаты. Эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Ревин и Михаил Колодочкин рассказали, в каких условиях возможет перегрев.

Гидротрансформатор — основной источник тепла и в вариаторе, и в автоматической коробке передач. Постоянное интенсивное перемешивание и перекачивание рабочей жидкости повышают ее температуру до весьма опасных значений. Особенно, если водитель предпочитает псевдоспортивный режим езды с резкими ускорениями.

Но этого не происходит при постоянной ровной скорости автомобиля: заблокированный в таком случае гидротрансформатор почти не выделяет тепло, и тут вариатор с автоматом равны. Другое дело — город с его рваным ритмом движения.

Во время езды по городу или бездорожью вариатор и автоматическую коробку можно перегреть, что приведет к дорогостоящему ремонту. Поэтому стоит подобрать трансмиссию под себя или знать об особенностях ее эксплуатации.

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И в теории, и на практике доказано, что вариатор греется меньше, чем автоматическая гидромеханическая коробка. Многоступенчатая коробка постоянно перебирает передачи вверх и вниз. При этом задействуются фрикционы, а вы знаете, что любые механизмы, работающие на трении, превращают механическую работу в тепло.

В отличие от автоматических коробок, в вариаторе нет передач, лишь ремень по шкивам бегает. Но и он при трении выделяет тепло, правда не так много, как фрикционы автоматических коробок. Поэтому легче перегреть автомат, чем вариатор.

Узнать больше об особенностях вариатора вы можете в статье Алексея Ревина и Михаила Колодочкина «Как водители (и жара)убивают вариатор: 5 фатальных ошибок».

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Фото: «За рулем»