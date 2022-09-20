Названы 3 привычки водителя, убивающие вариатор

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта вариатора, придется отказаться от некоторых привычек, которые, на первый взгляд, могут показаться нормальными. Но эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Ревин и Михаил Колодочкин предупреждают: с вариаторами надо быть спокойнее.
Ошибка 1
Во-первых, надо отказаться от резких рывков и быстрых стартов с места. Из-за этого ремень вариатора проскальзывает на шкивах, оставляет на них задиры, засоряя масло стальной стружкой. Стружка выводит из строя подшипники и насос, и вот вы уже в сервисе, ждете вердикта ремонтника.
Ошибка 2
Во-вторых, не выезжайте на бездорожье и не буксуйте. В моменты, когда буксующее колесо вдруг зацепляется за поверхность, то в вариатор приходит удар, из-за чего происходит проскальзывание приводных элементов. Это изнашивает ремень, который в итоге может даже оборваться. Кроме того, пробуксовки приводят к перегреву вариатора, что быстро старит рабочие жидкости.
Ошибка 3
В-третьих, не перегружайте автомобиль и не таскайте тяжелые прицепы. При такой эксплуатации вариатор очень быстро изнашивается. Но это не значит, что на машине с такой трансмиссией нельзя ничего перевозить. Можно, только без перегрузов и резких (даже просто быстрых) ускорений. Буксировать машины с вариатором с незаведенным двигателем тоже нельзя. Если мотор не запущен, то вариатор будет испытывать масляное голодание. Ведомый же конус, вращаясь от колес, быстро проточится ремнем, как и ведущий конус.
Узнать больше об особенностях эксплуатации вариаторов вы можете в оригинальной статье Алексея Ревина и Михаила Колодочкина «Как водители (и жара) убивают вариатор: 5 фатальных ошибок».
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