Эксперт объяснил, как на самом деле работает «улучшенный» бензин

Увеличенная мощность, экономия топлива, чистый выхлоп — это все мифы. Но есть от использования такого бензина и реальная польза.

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Некоторые производители топлива сулят множество заманчивых преимуществ использования улучшенного бензина. Но так ли все радужно? Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин перечислил их все и дал свою оценку такого рода обещаниям.

Утверждается, что за счет именно более высокого октанового числа улучшенный бензин позволяет увеличить топливную экономичность и снизить выбросы двигателей современных автомобилей. Кроме того, улучшенное топливо повышает производительность двигателя, высвобождая запас энергии его внутренней силы (последнее утверждение, кстати, технически неверно, и непонятно, что именно хотел этой фразой объяснить производитель топлива).

Особый упор делается на том, что применение улучшенного топлива позволяет на каждом баке проезжать на несколько километров больше, чем при заправке обычным топливом, а также на увеличении мощности. И при этом даже приводятся цифры (проценты):

+11% экономия топлива,

+13,8% увеличение мощности.

Все перечисленное не соответствует действительности, а точнее, работает это иначе. О реальных же плюсах улучшенного топлива производители умалчивают, заявляют эксперты «За рулем».

Мнение специалиста

эксперт «За рулем»:

— Профессиональные нефтехимики неоднократно поясняли, что основной эффект всех улучшенных бензинов базируется на их высокой моющей способности. Такое топливо при постоянном использовании удаляет накопившиеся отложения и препятствует образованию новых. На старых двигателях они способны очищать топливную систему, за счет чего характеристики машины возвращаются к паспортным значениям.

Октановое же число не является синонимом калорийности. Другое дело, что в жаркую погоду применение бензина с повышенным октановым числом избавит от возможной детонации и поможет, таким образом, выдать паспортную мощность. Но никак не превысить ее.

В реальности проезжать на одной заправке, скажем, на 50 км больше, можно лишь тогда, когда изрядно загрязненный двигатель удается отмыть от отложений за счет долговременного перехода на «улучшенный» бензин.

Поэтому заливайте такое топливо! Хотя бы изредка. Лично я всегда использую именно бензин с моющими присадками. Во всяком случае, о каком-то негативном влиянии на двигатель такого топлива слышать пока что не доводилось.

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Узнать больше об особенностях улучшенного топлива предлагаем в оригинальной статье Михаила Колодочкина «Почему нужно заливать улучшенный бензин — 5 (ложных!) утверждений».

Фото: Marek Studzinski / Unsplash и «За рулем»