С какой целью его создали, догадаетесь?

В конце 50‑х остро встал вопрос о специальной технике для освоения Антарктики: никакой обычный трактор не сдюжит, когда мороз подбирается к минус 90 º.

Как это часто бывает в нашей стране, мужики покумекали и сделали: Кировский завод всего за полгода создал машину для полярников. Имя приклеилось само: «Пингвин». Хотя было и более строгое обозначение: «Объект 209».

Шасси — от БТР‑50. Модернизированные гусеницы — от танка ПТ‑76. Давление на грунт — всего 0,3 кг/см² при полной массе машины 16 тонн.

Мощная система отопления позволяла экипажу «Пингвина» работать без верхней одежды при наружной температуре в минус 50 º. Запас хода без дозаправки — аж 3500 км.

Первый же поход протяженностью в 2100 км «Пингвины» успешно выдержали. Позднее два таких вездехода установили в качестве памятников на станциях Мирный и Новолазаревская.

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Фото:polarpost.ru