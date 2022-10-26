В конце 50‑х остро встал вопрос о специальной технике для освоения Антарктики: никакой обычный трактор не сдюжит, когда мороз подбирается к минус 90 º.
Как это часто бывает в нашей стране, мужики покумекали и сделали: Кировский завод всего за полгода создал машину для полярников. Имя приклеилось само: «Пингвин». Хотя было и более строгое обозначение: «Объект 209».
Шасси — от БТР‑50. Модернизированные гусеницы — от танка ПТ‑76. Давление на грунт — всего 0,3 кг/см² при полной массе машины 16 тонн.
Первый же поход протяженностью в 2100 км «Пингвины» успешно выдержали. Позднее два таких вездехода установили в качестве памятников на станциях Мирный и Новолазаревская.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, на какой технике советские полярники в 1959 году покорили Южный полюс? Об уникальном арктическом вездеходе Харьковчанка (он же «изделие 404С») читайте тут.
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Фото:polarpost.ru