Загадка: какой автомобиль стал первым советским «десантником»?

Десантирование было произведено в августе 1930 года.

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Это один из первых эпизодов истории воздушно-десантных войск: в августе 1930 года под Воронежем был произведен первый воздушный десант. Помимо вооруженных бойцов, с неба на землю отправились два пикапа ГАЗ‑4 — с открытой кабиной, без ветрового стекла и с усиленными рессорами.

Для десантирования автомобилей использовалась специальная подвеска под фюзеляжем тяжелого бомбардировщика ТБ‑3.

Разработкой подвесок и десантных вариантов автомобилей к ним занималось Особое конструкторское бюро П. И. Гроховского. ТБ‑3 мог поднять в воздух две машины. Для улучшения аэродинамики к автомобилю на время перелета навешивали колесные колпаки и обтекатель перед радиатором.

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Фото: desantura.ru