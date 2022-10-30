Загадка: какой автомобиль стал первым советским «десантником»? — журнал За рулем

Загадка: какой автомобиль стал первым советским «десантником»?

Десантирование было произведено в августе 1930 года.

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Это один из первых эпизодов истории воздушно-десантных войск: в августе 1930 года под Воронежем был произведен первый воздушный десант. Помимо вооруженных бойцов, с неба на землю отправились два пикапа ГАЗ‑4 — с открытой кабиной, без ветрового стекла и с усиленными рессорами.

Для десантирования автомобилей использовалась специальная подвеска под фюзеляжем тяжелого бомбардировщика ТБ‑3.

Разработкой подвесок и десантных вариантов автомобилей к ним занималось Особое конструкторское бюро П. И. Гроховского. ТБ‑3 мог поднять в воздух две машины. Для улучшения аэродинамики к автомобилю на время перелета навешивали колесные колпаки и обтекатель перед радиатором.

Загадка: какой автомобиль стал первым советским «десантником»?

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?

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Фото: desantura.ru

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