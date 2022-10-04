УАЗ начал делать дешевые машины: известны подробности перезапуска

Эксперт «За рулем» выяснил, как отечественные автозаводы справляются с кризисом.

УАЗ

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Ульяновский автозавод упростил свои основные модели. Две начальные комплектации Патриота и Пикапа (Классик и Комфорт) в варианте без водительской подушки безопасности получили новый руль. Точнее, совсем старый: такой встречался на Патриотах больше десяти лет назад, когда еще не ставили подушки. Под сокращение также попали пассажирская подушка и АБС. Машину избавили от хромированного декора на решетке радиатора.

Хантер, «буханку» и «головастика» отныне можно приобрести с мотором нулевого экологического класса. В системе питания по-прежнему стоит впрыск топлива, отдача двигателя официально не изменилась. Сэкономить, выбрав машину с «грязным» выхлопом, удастся 20 тысяч рублей (для микроавтобусов — 25 тысяч) . В прайс-листах остались и версии пятого экокласса.

После отмены поблажек в законодательстве под полный запрет такие исполнения, конечно, не попадут, но могут появиться сложности с въездом в отдельные зоны крупных городов.

АВТОВАЗ

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Сентябрь начался с подорожания упрощенных Грант. Стартовые цены оставили без изменений, а на остальные комплектации накинули от 10 до 25 тысяч рублей.

В августе Гранта и Нива Legend продавались лучше, чем год назад. Завод отрапортовал о выходе на докризисные показатели, хотя это касается только двух моделей, причем сейчас они лишены систем безопасности.

На 8‑клапанных моторах Гранты и Ларгуса (90‑сильный ВАЗ‑11182) появились отечественные ремни ГРМ от «Балаковорезинотехники» вместо породистых Gates. Результат — сокращение интервала замены с 90 до 45 тысяч км. Видимо, самые опасливые владельцы перейдут на замену каждые 30 тысяч км. Хотя нынешний двигатель «невтыковый», поэтому можно рискнуть доездить до упора.

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Поставлена точка в судьбе модели XRAY. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов официально подтвердил, что XRAY на конвейер уже не вернут. Он построен на платформе В0 и отличается большой долей импортных комплектующих. Кроме того, и в благополучные времена XRAY продавался плохо, что давно породило слухи о его отставке.

По словам Максима Соколова, в следующем году АВТОВАЗ восстановит досанкционную линейку моделей — понятно, что без Иксрея. А несколькими днями ранее вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин обмолвился, что возможности сборки моделей Renault (АВТОВАЗ имеет право их делать) «будут отдельно обсуждаться на совете директоров». Хотя запустить их будет гораздо сложнее, чем XRAY.

Кроме того, Максим Соколов пообещал полноценный кроссовер на платформе Весты, новое поколение Гранты через два года на доработанной платформе Renault-Nissan CMF-B (на ней преемница и разрабатывалась). А в следующем году появится Нива Legend Спорт: это будет 120‑сильный автомобиль с 16‑клапанным мотором от Гранты Спорт.

Подробнее о новинках АВТОВАЗа рассказано тут.

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Фото: Егор Алеев/ТАСС, АВТОВАЗ