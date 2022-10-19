Правила изменили, а на дорогах что изменится?

Поправки в правила движения вступят в силу следующей весной.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

— Что разумнее — прогнать всех владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) с тротуаров на проезжую часть или окончательно приравнять их к пешеходам?

— Очень сложный вопрос. И ни в одной стране мира пока нет на него однозначного ответа. СИМ — слишком новое и бурно развивающееся явление.

Согласно последним изменениям в ПДД, на электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог (но только гражданам старше 14 лет и только там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов) на скорости не более 25 км/ч

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На мой взгляд, на проезжей части им точно не место. Высокие скорости, малые габариты, световые приборы едва выше асфальта — водителям такие попутчики не нужны. Представьте себе манеру вождения мотоциклистов — но эти крупнее и заметнее.

Масса электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Среди пешеходов тоже опасно. Вся надежда на здравомыслие водителей СИМ, но его пока нет. Идеал — выделенные дорожки для СИМ и велосипедов. Но это долгий процесс.

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Обо всех изменениях в правила дорожного движения, которые вступят в силу 1 марта 2023 года, рассказано тут.

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