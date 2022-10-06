Ребенок идет в школу один. Лучший способ уберечь его от неприятностей — вместе выбрать маршрут и научить ориентироваться в дорожной ситуации.

Составляем маршрут «дом-школа-дом»

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По данным ВОЗ, основной причиной смерти детей до 14 лет являются ДТП. В нашей стране дети участвуют в каждой седьмой дорожной аварии. Поэтому «подготовить ребенка к школе» — это, прежде всего, научить его безопасному поведению на дороге.

Схема «дом-школа-дом», которое классный руководитель просит составить и вклеить в дневник — один из самых эффективных способов научить ребенка ориентироваться в дорожной ситуации. Если, конечно, не относиться к заданию как к проформе.

Как выбрать безопасный маршрут?

Оцените:

Безопасность пешеходных переходов. Есть ли светофор, исправен ли он, есть ли «лежачие полицейские», знак «Осторожно, дети» — все это важно. Обзор. Чем меньше на пути густых кустов, вечно разгружающихся фур и других объектов, ухудшающих видимость, — тем лучше. Освещенность. В зимнее время светать начнет примерно к концу первого урока. Достаточно ли работающих фонарей на пути? Время в пути. Если более длинный путь безопаснее, выбирайте его. Важно, чтобы ребенок имел возможность не спешить. Иначе у него постоянно будет соблазн «срезать». Популярность маршрута. Чем больше родителей с детьми идут той же дорогой, тем лучше. В крайнем случае ваш ребенок всегда сможет обратиться за помощью.

Переходите дорогу с детьми только по «зебре». Такой путь, скорее всего, окажется длиннее. Зато — безопаснее.

Куда жаловаться, если фонари не горят (светофор то и дело не работает)?

Если темно во дворе — обращайтесь в управляющую компанию. По вопросам уличного освещения — в городскую администрацию. О неработающем светофоре сообщайте в отделение ГИБДД вашего города (в Москве можно обратиться в Дептранс). Заявление на установку лежачего полицейского должно быть адресовано главе местной администрации.

Идем и проговариваем правила

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Пройдите до школы и обратно несколькими путями вместе со школьником — утром или вечером, когда светят фонари, второй раз днем, при естественном освещении. Узнайте у ребенка, какие участки ему кажутся сложными. Сравните со своими заключениями — вы будете удивлены, как часто представления об опасностях у взрослых и детей не совпадают.

Поговорите с ребенком как об очевидных опасностях на пути (движущиеся автомобили и электросамокаты; участки, где ведутся строительные и ремонтные работы, отсутствует освещение и т.п.), так и о неочевидных (канализационные люки, скользкие и разбитые участки пути, бездомные животные).

Разберите самые разные дорожные ситуации: движение мимо припаркованных автомобилей, мимо разгружающегося грузовика, переход дороги при неработающем светофоре и прочие.

При выборе маршрута важно, чтобы у школьника осталось ощущение, что он сам выбрал дорогу, — тогда меньше будет соблазнов нарушить обещание.

Выбранный маршрут нарисуйте вместе с ребенком на онлайн-карте (например, в Яндекс или Google). Отметьте потенциально опасные места красным.

Ловушки детского восприятия и самые опасные места

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Большинство младшеклассников забывают смотреть по сторонам в собственном дворе — он кажется абсолютно безопасным. Причина в так называемом «мгновенном» восприятии. Когда ребенок закрывает глаза, он считает, что и его никто не видит. И, напротив, полагает «раз я вижу, значит, и меня видят». На деле заметить малыша, когда он стоит около припаркованной машины или позади нее, водителю очень сложно. Объясните, что проезжая часть начинается сразу после выхода из подъезда. Присядьте на корточки возле машины — пусть ребенок убедится, что вас не видно за автомобилем.

Учтите, что дети не умеют прогнозировать ситуацию на дороге. Например, ребенку бывает сложно догадаться, что из-за притормозившей машины через секунду может «выскочить» другой автомобиль. Причина кроется как в отсутствии жизненного опыта, так и в недостаточно развитой способности к антиципации — проще говоря, «предугадыванию» события, которое вскоре может произойти. Поиграйте в игру «Угадай, что будет дальше?». Задавайте вопросы вроде: «Вот на обочине стоит грузовик, как думаешь, что мы увидим через пару секунд?» Так ребенок начнет учиться прогнозировать возможное развитие событий. Учите ребенка (приблизительно) оценивать скорость автомобиля, направление его будущего движения.

Кроме того, дети — импульсивны. Поэтому особенно опасными считаются последняя улица, которую предстоит перейти, возвращаясь домой (дети часто «летят» к подъезду, не глядя по сторонам, особенно если увидели кого-то из родных) и последняя улица перед школой, когда ребенок отправляется на занятия (там можно встретить одноклассников, увлечься разговором или игрой).

Предостережение для водителей: снижайте скорость перед школами до минимума. Ребенок может появиться на дороге неожиданно.

Научи игрушку!

Как проверить, усвоил ли ребенок правила безопасного поведения? Делегируйте ему полномочия старшего. Например, попросите научить переходить дорогу любимую игрушку. Ребенок должен проговаривать вслух свои действия: «посмотрим на светофор», «вот едет машина, пропустим ее» и т.п.

Прием «наблюдаю-называю» приучит ребенка сосредотачиваться на «здесь и сейчас» еще на тротуаре. Разыграйте дорожные сценки дома с машинками, игрушечными дорожными знаками. Нарисуйте разметку, деревья — чем больше сходства с реальной дорогой, тем лучше.

Не вместе, но рядом

После того как вы несколько раз прошли с ребенком до школы и обратно, «проиграли» наиболее вероятные дорожные ситуации, сообщите чаду, что в следующий раз он пойдет один. И… незаметно идите за ним.

Понаблюдайте, как он себя ведет, совершает ли ошибки. И решите, готов ваш ребенок самостоятельно ходить в школу или стоит потренироваться еще.

А теперь сам!

Если вы решили, что ребенок готов к самостоятельности, заключите с ним договор — ходить только выбранным маршрутом, звонить, если остался после уроков поиграть на школьном дворе, и так далее. Одевайте детей в яркую одежду со светоотражающими нашивками, кладите в рюкзак фонарик, нелишним будет купить и GPS-трекер с функцией связи и кнопкой SOS.

Только не запугивайте и не ругайте за каждую ошибку. Гораздо эффективнее объяснять, отрабатывать знания в игре и показывать пример собственным правильным поведением на дороге.

Берегите себя и своих детей!