Лада Веста 1.8 больше не жрет масло — проверили! — журнал За рулем

Лада Веста 1.8 больше не жрет масло - проверили!

А для этого накатали всего за месяц более 4000 км в довольно жестком ритме.

Лада Веста SW Cross, 1.8 (122 л.с.), М5

  • Изготовитель — АВТОВАЗ
  • Год выпуска — 2021
  • В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2021 года
  • Пробег на момент отчета — 28 000 км

Материалы по теме
Лада Веста SW Cross 2021: проверка на масложор

На универсале Веста SW Cross я езжу уже полгода. Машина как машина. С мотором 1.8 и механической коробкой. Но известно, что именно этот двигатель страдал масложором — не у всех владельцев, но у многих. Именно поэтому меня часто спрашивают: ну как? Как-как — нормально!

Некоторое время назад вазовцы предприняли комплекс мер, направленных как раз на снижение угара масла. И вот был у меня месяц, когда пришлось дважды смотаться в Петербург в режиме «очень быстро», а затем еще и в Смоленск. Итого — более 4000 км в довольно жестком ритме.

Лада Веста 1.8 больше не жрет масло — проверили!

Материалы по теме
Названы регионы, где детей можно отпускать одних в школуШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Масложор производитель «побеждал» за несколько модернизаций. Меняли маслосъемные колпачки и конструкцию масляного отражателя, улучшали качество клапанов и пересмотрели калибровки на фазе впуска, сменили рекомендованное масло с 5W-30 на 5W-40. Чуть позже внедрили новые направляющие втулки клапанов.

Материалы по теме
Названы 5 основных проблем двигателя Лады Весты

Проверил щуп: масло практически на том же месте. Так что пока не вижу поводов для беспокойства.

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.

Наше новое видео
Под звон бутылок: тест самого душевного автобуса ЛиАЗ-677
Сборка началась! 4 важных факта о новом российском автозаводе
226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Фото:
Количество просмотров363
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Vesta SW (6)

LADA 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Комфорт, практичность.

Недостатки:

невнятные дверные стопоры — открытая дверь от любого дуновения закрывается.

Комментарий:

машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: