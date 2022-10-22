Лада Веста 1.8 больше не жрет масло - проверили!

А для этого накатали всего за месяц более 4000 км в довольно жестком ритме.

Лада Веста SW Cross, 1.8 (122 л.с.), М5

Изготовитель — АВТОВАЗ

— АВТОВАЗ Год выпуска — 2021

— 2021 В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2021 года

— с декабря 2021 года Пробег на момент отчета — 28 000 км

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На универсале Веста SW Cross я езжу уже полгода. Машина как машина. С мотором 1.8 и механической коробкой. Но известно, что именно этот двигатель страдал масложором — не у всех владельцев, но у многих. Именно поэтому меня часто спрашивают: ну как? Как-как — нормально!

Некоторое время назад вазовцы предприняли комплекс мер, направленных как раз на снижение угара масла. И вот был у меня месяц, когда пришлось дважды смотаться в Петербург в режиме «очень быстро», а затем еще и в Смоленск. Итого — более 4000 км в довольно жестком ритме.

Масложор производитель «побеждал» за несколько модернизаций. Меняли маслосъемные колпачки и конструкцию масляного отражателя, улучшали качество клапанов и пересмотрели калибровки на фазе впуска, сменили рекомендованное масло с 5W-30 на 5W-40. Чуть позже внедрили новые направляющие втулки клапанов.

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Проверил щуп: масло практически на том же месте. Так что пока не вижу поводов для беспокойства.

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