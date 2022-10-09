Названа самая надежная иномарка за 300 000 рублей — журнал За рулем

Названа самая надежная иномарка за 300 000 рублей

Модель не раскрученная и не популярная. Оттого и цена на нее невысока.

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Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев продолжает рассказывать об особенностях вторичного рынка и о жемчужинах, которые можно на нем найти.

В этот раз он указал на одну из самых надежных моделей среди доступных по цене. Купить ее можно за 250–300 тысяч рублей. Но несмотря на такую стоимость, этот автомобиль может проехать больше, чем более дорогие, но менее надежные варианты.

Это Fiat Albea. Модель не раскрученная и не популярная. Оттого и цена на нее невысока. При этом для рачительного автомобилиста, предпочитающего седаны, это настоящая находка. За указанную сумму можно взять Albea 2009–2011 годов выпуска с пробегом от 100 тысяч километров.

Названа самая надежная иномарка за 300 000 рублей

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Выпускали Fiat Albea в России, в Набережных Челнах. По своим характеристикам модель очень похожа на популярный Renault Logan. Изысков и дорогого пластика нет, но автомобиль отличается комфортной подвеской и огромным багажником в 515 литров.

А вот очень существенный плюс — риск нарваться на Fiat Albea из таксопарка минимален, в отличие от более дорогих одноклассников.

Названа самая надежная иномарка за 300 000 рублей

Мнение специалиста

Названа самая надежная иномарка за 300 000 рублей
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Мотор 1.4 (77 л. с.) — 8 клапанов, чугунный блок, «невтыковый», высокая ремонтопригодность. Проявил себя отлично — системных болезней нет, масложор стартует не ранее 150 тысяч и легко лечится химией, но лучше поменять колпачки и кольца — хватит еще на 150 тысяч. Окончательный ресурс не установлен: судя по всему, где-то в районе 400 тысяч км. Кузов ржавеет неторопливо, подвеска терпеливая и выносливая. На механическую пятиступку есть жалобы — в возрасте подтекает. Главный недостаток: дефицитные и довольно дорогие запчасти, особенно кузовные.

Еще пять дешевых и надежных вариантов на вторичном рынке — в октябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Еще поездит!», опубликованной в №10 журнала «За рулем».

Фото: Depositphotos, Fiat, «За рулем»

Названа самая надежная иномарка за 300 000 рублей

Модель не раскрученная и не популярная. Оттого и цена на нее невысока.

Названа самая надежная иномарка за 300 000 рублей — фото 1363733Названа самая надежная иномарка за 300 000 рублей — фото 1363734Названа самая надежная иномарка за 300 000 рублей — фото 1363737Названа самая надежная иномарка за 300 000 рублей
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