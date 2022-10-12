Названа категория водителей, которым придется пройти техосмотр

Про эту ситуацию автовладельцы часто забывают, а между тем она их может коснуться.

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Владельцы частных автомобилей и мотоциклов обычно помнят, что должны проходить техосмотр в строго оговоренных случаях, например при перерегистрации в ГИБДД — при смене собственника, и если машина или мотоцикл старше четырех лет. А также при внесении изменений в конструкцию и замене основных агрегатов или если используют личный автомобиль для перевозки пассажиров или как служебный.

А вот про то, что техосмотр легкового автомобиля могут потребовать при выезде в другую страну, многие не подозревают. Делают это далеко не во всех странах. Так, например, автовладельцы жалуются, что актуальную диагностическую карту часто спрашивают пограничники Латвии.

Если техосмотр не пройден, водителю остается лишь вернуться обратно, пройти проверку и повторно проделать тот же путь, что, согласитесь, не очень комфортно. Многие даже пытаются спорить, особенно владельцы новеньких авто: как так, техосмотр же отменили!

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

— Россия является государством, подписавшим Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года. По этому международному документу, каждая из стран, подписавших документ, обязуется обеспечить дорожную безопасность транспортных средств, в том числе и путем контроля технического состояния, то есть техосмотра.

Однако в Конвенции прямо указано, что обязательный технический осмотр и контроль требуются только для транспортных средств, принадлежащих организациям. Здесь речь идет о коммерческом транспорте и организациях, занимающихся перевозками пассажиров и (или) грузов. Другими словами, техосмотр для частных автомобилей может быть и добровольным, как было сделано у нас.

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Что касается ограничений и запретов на въезд без техосмотра в другие государства, то таким образом европейские страны в целом, и страны Прибалтики в частности, пытаются всячески ограничить передвижение между Россией и странами Евросоюза.

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Если говорить о Латвии, то сегодня эта страна для россиян открыта с серьезными ограничениями. Выдача виз гражданам РФ приостановлена. Въезд для граждан России, в том числе и с шенгенскими визами, выданными другими странами ЕС, закрыт.

Фото: Егор Алеев/ТАСС и «За рулем»