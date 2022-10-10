Известно, куда власти эвакуируют автомобили, брошенные на границе с Грузией

Речь о машинах, оставленных у КПП «Верхний Ларс». Обозначен порядок их выдачи владельцам.

Материалы по теме Грузоперевозчики обратились к Путину с просьбой запретить мобилизацию водителей

ГИБДД Северной Осетии начала эвакуировать машины, оставленные на границе России с Грузией, сообщает Телеграм-канал Mash Gor. По сведениям паблика, уже эвакуировано 80 автомобилей.

Автомобили оформляют как находку, для получения их обратно необходима нотариально заверенная доверенность от владельца. Далее оформляется возврат находки, за все эти процедуры отвечает один участковый. В выходные забрать машину нет возможности, потому что заявление нужно регистрировать в канцелярии МВД, которая отдыхает, как и руководитель, который должен ставить визу.

Это не штрафстоянка, поэтому заплатить нужно будет только за услуги эвакуатора, пишет Business FM. Стоимость эвакуации во Владикавказе составляет 1,5 тысячи рублей за 50 километров. Расстояние от Верхнего Ларса чуть более 30 километров.

Машины сейчас собраны на парковке 5-й Промышленной улицы Владикавказа.

Материалы по теме Кому достанутся автомобили, брошенные россиянами на границе

Стоянка охраняемая, случаи мародерства сразу же пресекаются.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов предложил внести в законодательство изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе.



«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Фото: Depositphotos