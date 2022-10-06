Депутат рассказал, что нужно сделать с брошенными на границе машинами — журнал За рулем

Депутат рассказал, что нужно сделать с брошенными на границе машинами

Правда, для этого потребуется внести изменения в закон, позволяющий передавать в госсобственность невостребованные транспортные средства.

Материалы по теме
Грузоперевозчики обратились к Путину с просьбой запретить мобилизацию водителей

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предложил внести в законодательство изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, по истечении определенного срока.

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца после пересечения владельцем границы», — передают слова Морозова РИА Новости.

Материалы по теме
Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналГромкие ЧП в России: человеческий фактор или техника подвела?

Он предложил обязать собственника оставленного автомобиля предъявить свои права на него лично, тогда автомобиль не будет отобран.

Материалы по теме
Изъятие личного автомобиля для госнужд — что нужно знать?

По мнению парламентария, такая мера позволит узаконить изъятие брошенных автомобилей.

По сути, депутат Морозов развил идею, выдвинутую спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Тот говорил, что в России составляют списки выезжающих из страны граждан, и следует «подумать о судьбе брошенных ими на границах авто».


Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Тест нового кроссовера. Опять «китаец»? Не совсем
На каких самокатах нельзя ездить по тротуарам?
Аурус Комендант — подробный обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров397
Оцените материал
2:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: