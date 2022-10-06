Депутат рассказал, что нужно сделать с брошенными на границе машинами

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предложил внести в законодательство изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, по истечении определенного срока.
«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца после пересечения владельцем границы», — передают слова Морозова РИА Новости.
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Он предложил обязать собственника оставленного автомобиля предъявить свои права на него лично, тогда автомобиль не будет отобран.
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По мнению парламентария, такая мера позволит узаконить изъятие брошенных автомобилей.
По сути, депутат Морозов развил идею, выдвинутую спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Тот говорил, что в России составляют списки выезжающих из страны граждан, и следует «подумать о судьбе брошенных ими на границах авто».
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