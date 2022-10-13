Жигули за 2 миллиона? А они этого стоят!

На тесте «За рулем» — уникальный автомобиль. Один из самых ранних ВАЗ-2103 с номером кузова 330.

В этом году ВАЗ-2103 исполняется 50 лет! Производство третьей модели Жигулей стартовало в сентябре 1972 года.

«Тройка» всегда занимала особое место в гамме классических ВАЗов. И до сих пор считается самой элегантной моделью. К тому же в наших руках не простой ВАЗ-2103, а редкая модификация «В».

Что такое « В » ?

Материалы по теме Этот советский автомобиль сравнивали с иномарками. И вот почему

В первый год собрали около 1500 автомобилей. Однако комплектующих на всю партию еще не хватало. Потому часть машин оснастили интерьером от ВАЗ-2101. Единственное отличие — накладки-«батоны» в верхней части дверей. У «единички» в этом месте голый металл.

Снаружи автомобиль такие «тройки» тоже отличался. Задние фонари перевернуты вверх ногами — секция поворотника расположена сверху, а не снизу. Вот такие ВАЗ-2103 и получили в индексе дополнительную букву «В», что означает «временный».

Сейчас сохранилось меньше двух десятков комплектных автомобилей. А полностью восстановленных и того меньше. Поэтому за уникальный экземпляр после грамотной реставрации сейчас просят не меньше двух миллионов рублей.

ВАЗ-2103В легко отличить по перевернутым задним фонарям. Очень непривычно видеть интерьер «единички» в салоне третьей модели.

Почему она самая элегантная?

Материалы по теме Эти Жигули в СССР считали иномарками — и вот почему!

В классификации Волжского завода будущий ВАЗ-2103 значился как «Автомобиль № 2».

Изначально итальянцы в качестве люксовой модели хотели отдать нам FIAT-125. Но осваивать новую платформу с задней рессорной подвеской было нерентабельно. Поэтому решили лишь вписать некоторые стилистические решения 125-го Фиата в уже освоенный кузов первой модели.

Получился невероятно стильный и гармоничный облик с обилием хромированного декора. Причем сами итальянцы признали (хоть и негласно), что наша «тройка» получилась интереснее и красивее их «четырехглазого» FIAT-124 Speciale, который разрабатывался параллельно.

ВАЗ-2103 особенно хорош в темных цветах, когда весь хром начинает «играть»

Цена новизны

Материалы по теме История наших внедорожников — вот почему они провалились

Когда «тройка» поступила в продажу, ее рекомендованная цена была 7500 рублей — в полтора раза дороже «единички».

Переплата была не только за стильную внешность, но и за богато отделанный салон. Вставки «под дерево» украшали мягкую переднюю панель, голый металл отсутствовал, на полу был постелен дорогой ковролин, а сиденья обиты кожзамом и настоящим велюром. Не забыли и про хром.

На заднем сиденье имелся откидной подлокотник. Хотя его можно было увидеть и на 24-й Волге. Но один прибор «тройка» все-таки примерила первой из отечественных легковых моделей. Это — тахометр!

ВАЗ-2103 получил также новый двигатель объемом 1,5 л. В итоге «тройка» не только выглядела богаче, но и ехала шустрее. А продвинутый интерьер, изоляция с внутренней стороны капота и меньшие обороты двигателя при той же скорости сделали ВАЗ-2103 намного тише.

Интерьер «тройки» — настоящий спорт-шик по меркам начала семидесятых. И не только для СССР.

Пожизненный люкс

Сегодня ВАЗ-2103 остается одной из самых дорогих моделей среди классических ВАЗов. Не только из-за того, что после «двойки» она самая редкая из Жигулей. Ей удалось сохранить статус люксовой модели. В отличие от «шестерки», которая слишком сильно задержалась на конвейере и из шикарной машины превратилась в дешевый ширпотреб.

Как едут Жигули 1976 года выпуска, рассказано тут.

«За рулем» можно читать и в Viber.