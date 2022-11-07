Б/у авто из Китая для России: известны подробности

Серьезное пополнение для наших опустевших шоурумов планирует государственный автогигант.

Материалы по теме У российских дилеров Volkswagen появились китайские седаны VW Bora

Любопытную новость о планах концерна FAW опубликовали некоторые китайские СМИ. По их информации, государственный автогигант планирует поставить в Россию крупную партию подержанных автомобилей. В нее войдут 1000 седанов Volkswagen Jetta и 3750 экземпляров Hongqi.

Джетты сняли с производства в 2019 году. Значит, речь идет как минимум о трехлетних машинах. И раз к сбыту планируется настолько большая партия, скорее всего, она из какого-то корпоративного парка.

Об автомобилях Hongqi китайским СМИ ничего разузнать не удалось. Но, опять же, объем партии намекает на какой-то крупный парк. А количество машин говорит о том, что это «народные» по меркам премиального бренда модели. Скорее всего, кроссоверы HS5 или седаны H5.

Прежде партии китайских машин с пробегом в Россию не ввозили. Точнее, попытки были, но по разным причинам дальше таможни они не прошли.

Будет интересно посмотреть, как наши покупатели воспримут такое предложение. Электромобили из Китая своих покупателей находят, но это машины без пробега и продающиеся практически штучными тиражами.

Цена китайских Фольксвагенов в России — порядка 2,5 млн рублей.

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Фото: FAW