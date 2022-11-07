Б/у авто из Китая для России: известны подробности — журнал За рулем

Б/у авто из Китая для России: известны подробности

Серьезное пополнение для наших опустевших шоурумов планирует государственный автогигант.

Материалы по теме
У российских дилеров Volkswagen появились китайские седаны VW Bora

Любопытную новость о планах концерна FAW опубликовали некоторые китайские СМИ. По их информации, государственный автогигант планирует поставить в Россию крупную партию подержанных автомобилей. В нее войдут 1000 седанов Volkswagen Jetta и 3750 экземпляров Hongqi.

Джетты сняли с производства в 2019 году. Значит, речь идет как минимум о трехлетних машинах. И раз к сбыту планируется настолько большая партия, скорее всего, она из какого-то корпоративного парка.

Об автомобилях Hongqi китайским СМИ ничего разузнать не удалось. Но, опять же, объем партии намекает на какой-то крупный парк. А количество машин говорит о том, что это «народные» по меркам премиального бренда модели. Скорее всего, кроссоверы HS5 или седаны H5.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Материалы по теме
6 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина

Прежде партии китайских машин с пробегом в Россию не ввозили. Точнее, попытки были, но по разным причинам дальше таможни они не прошли.

Будет интересно посмотреть, как наши покупатели воспримут такое предложение. Электромобили из Китая своих покупателей находят, но это машины без пробега и продающиеся практически штучными тиражами.

Фото: FAW

Наше новое видео
Киберпанковый EVM Pro: как тебе такое, Илон Маск?
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров121
Оцените материал
0:0

Отзывы о Volkswagen Jetta (1)

Volkswagen 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Перекупался Глав.Ред . ясно что у седанов плавность хода лучше чем у хетчей(неподресоренные массы и  т.д..Колодочкин обьяснит)

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: