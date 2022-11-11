Новый российский внедорожник: он всем нам очень нужен!

В Москве состоялась официальная премьера кроссовера Аурус Комендант. Серийные машины появятся в следующем году.
Огромный кроссовер — родственник седана Аурус Сенат и лимузина, на котором ездит президент страны.
Я видел практически все прототипы Коменданта — от самых первых, еще неходовых макетов, которые появились несколько лет назад, до предсерийных образцов. Не все они мне нравились внешне, но последний вариант, который и пойдет в серию, весьма импозантен.
Что общего с седаном?
Стилистически внедорожник Комендант (внутренний заводской индекс ЕМП‑4124) полностью перекликается с седаном Сенат (ЕМП‑4123). Те же монументальные, слегка тяжеловесные линии, та же гигантская решетка радиатора с вертикальными ребрами. Но при этом — ни одной общей кузовной детали, даже капот немного другой.
Кроссовер короче седана на четверть метра. Во‑первых, на 200 мм сократили колесную базу. Во‑вторых, чуть короче передний и задний свесы кузова. Длина машины 5 метров 40 см. Ширина — 2 метра. И это без учета зеркал. А еще он очень высокий — 182 см.
То есть по габаритам Комендант совпадает с такими крупными машинами, как Rolls-Royce Cullinan и Cadillac Escalade. Хотя среди потенциальных конкурентов можно назвать и другие машины — например, Mercedes-Benz GLS или, скорее, его крутую версию под брендом Maybach.
А по технике?
Технически кроссовер практически полностью повторяет седан, поскольку создан на той же модульной платформе. Это полноприводная трансмиссия с электромагнитной муфтой, которая отвечает за подключение передних колес (львиная доля крутящего момента идет на задние), 9‑ступенчатая автоматическая коробка КАТЕ и гибридная силовая установка: битурбомотор V8 в сочетании с электродвигателем — суммарная мощность 598 л. с.
Принципиальных технических отличий всего два.
На всех седанах Аурус — пружинная задняя подвеска, а у Коменданта — пневматическая подвеска как базовое оснащение. Была мысль поставить пневму и на седан, но пока — только на кроссовер. Благодаря пневмостойкам клиренс можно менять в диапазоне от 200 до 260 мм.
Кроме того, перенастроена система управления полноприводной трансмиссией. Можно выбрать разные режимы движения, в которых меняется логика работы вспомогательной электроники и распределения крутящего момента. То есть, теоретически Комендант кое-что может и на бездорожье — несмотря на снаряженную массу 3 тонны 200 кг.
Хотя я с трудом представляю себе человека, который отправится на Коменданте на рыбалку или на охоту. Ни дорогущие 20‑дюймовые колеса, ни светлый интерьер (хотя есть и другие цветовые сочетания), ни красивые бамперы не располагают к тому, чтобы продираться в болотных сапогах на встречу с окуньками или рябчиками.
Цена
Главное, что не располагает к внедорожным покатушкам — цена. За Комендант просят 33 миллиона 700 тысяч рублей. Если вы еще не упали со стула, добью вас окончательно: это с приставкой «от». То есть, может быть и дороже — если клиент пожелает какую-то индивидуальную отделку. Вышить на сиденьях родовой герб, если у кого-то из наших он вообще есть, или перекрасить машину в нестандартный цвет.
Седан еще дороже — 36 миллионов. Тоже «от». А реальные цены еще выше.
В чем смысл?
В этом году соберут лишь несколько Комендантов — в основном как демонстрационные автомобили для дилеров. А первые клиентские Коменданты появятся в первом квартале 2023 года.
Но зачем такая машина, особенно сейчас, когда градус напряженности в обществе достиг апогея?
Богатым понятно зачем. Вот хочет человек российский внедорожник — а купить кроме «уазика» и Нивы нечего. Причем такие машины покупают не на последние деньги и не в кредит. Есть немало людей, у которых в гараже по 20–30 машин. И Майбахи есть, и Кадиллаки. Охрана на Ленд Крузерах гоняет. И вот, наконец-то, будет Комендант. Кстати, неплохо будет смотреться: седан Сенат в сопровождении пары Комендантов.
Седан — прежде всего машина для езды с наемным водителем. А внедорожник Комендант — это машина для того, чтобы рулить самому. И я уверен, что внедорожник будет пользоваться большим спросом, нежели седан — потому что он подходит для разных целей. На нем и женщины вполне могут ездить.
Но это всё для сверхбогатых. А нам-то всё это зачем?
Смысл — в наработке технологий отечественного автомобилестроения
Для нас история с Аурусом важна тем, что это наработка компетенций в автомобилестроении и отработка технологий. Вы думаете, что у нас только с микрочипами и блоками АБС проблемы? Мы до сих пор не можем даже точно нарезать шестеренки для редукторов и правильно их термообработать. Вот как выл когда-то задний мост на Волгах, так мы до сих пор и боремся с этими проблемами.
И сейчас тот же Аурус — я говорю о команде разработчиков — очень плотно работает с поставщиками и пытается решить хотя бы часть проблем с критическими комплектующими. В том числе с теми, которые поставляются из-за рубежа, а их немало.
Взять ту же 9‑ступенчатую автоматическую коробку передач КАТЕ. Она собирается в Калининграде — во многом из импортных комплектующих. Хотя корпуса уже отливают в Ульяновске. И сейчас идет плотная работа с КАМАЗом по части отработки технологии и производства части компонентов у нас, в России. Блок и головки цилиндров двигателя V8 отливают в Германии. А в данный момент идет работа с пробными отливками в России. И так далее.
Чем больше у нас будет знаний, компетенций, современных технологий, тем шире мы сможем их применять в производстве массовых машин. Выпускать миллионными тиражами качественные, надежные и относительно недорогие автомобили гораздо сложнее, чем эксклюзивные автомобили в небольших количествах. И молодые специалисты, которые разрабатывали узлы и агрегаты Аурусов, завтра вполне могут уйти работать на АВТОВАЗ — и проектировать новые Весты и Гранты.
Купить любой автомобиль гораздо проще, чем купить опыт. Для первого достаточно сделать лишь банковский перевод. Для второго нужны годы — и мы не вправе их терять.
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