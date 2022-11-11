Новый российский внедорожник: он всем нам очень нужен!

Аурус Комендант (цена — от 33 700 000 рублей) не по карману абсолютному большинству жителей нашей страны. Но это очень важный для нас автомобиль. Главный редактор «За рулем» объясняет, почему это так.

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В Москве состоялась официальная премьера кроссовера Аурус Комендант. Серийные машины появятся в следующем году.

Огромный кроссовер — родственник седана Аурус Сенат и лимузина, на котором ездит президент страны.

Я видел практически все прототипы Коменданта — от самых первых, еще неходовых макетов, которые появились несколько лет назад, до предсерийных образцов. Не все они мне нравились внешне, но последний вариант, который и пойдет в серию, весьма импозантен.

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Что общего с седаном?

Стилистически внедорожник Комендант (внутренний заводской индекс ЕМП‑4124) полностью перекликается с седаном Сенат (ЕМП‑4123). Те же монументальные, слегка тяжеловесные линии, та же гигантская решетка радиатора с вертикальными ребрами. Но при этом — ни одной общей кузовной детали, даже капот немного другой.

Огромный кроссовер Аурус Комендант и стилистически, и технически предельно близок к седану Аурус Сенат. Однако, несмотря на явное внешнее сходство, кузов у кроссовера совершенно иной — с седаном нет ни одной общей наружной панели. Даже капот другой. И фары тоже другие — хотя очень похожи.

Кроссовер короче седана на четверть метра. Во‑первых, на 200 мм сократили колесную базу. Во‑вторых, чуть короче передний и задний свесы кузова. Длина машины 5 метров 40 см. Ширина — 2 метра. И это без учета зеркал. А еще он очень высокий — 182 см.

То есть по габаритам Комендант совпадает с такими крупными машинами, как Rolls-Royce Cullinan и Cadillac Escalade. Хотя среди потенциальных конкурентов можно назвать и другие машины — например, Mercedes-Benz GLS или, скорее, его крутую версию под брендом Maybach.

Интерьер — в точности как на седане. С той лишь разницей, что салон чуть выше, чем в седане, а посадка более вертикальная. На центральном тоннеле — шайбы управления мультимедиасистемой (побольше) и режимами работы трансмиссии (поменьше).

А по технике?

Технически кроссовер практически полностью повторяет седан, поскольку создан на той же модульной платформе. Это полноприводная трансмиссия с электромагнитной муфтой, которая отвечает за подключение передних колес (львиная доля крутящего момента идет на задние), 9‑ступенчатая автоматическая коробка КАТЕ и гибридная силовая установка: битурбомотор V8 в сочетании с электродвигателем — суммарная мощность 598 л. с.

Принципиальных технических отличий всего два.

Перед вами — шасси не кроссовера, а седана. Узнать его очень легко по двум характерным деталям.Во‑первых, у седана пока что только пружинная подвеска, а у Коменданта — исключительно пневматическая, причем регулируемая: пневмостойки позволяют изменять клиренс в пределах от 200 до 260 мм, существенно повышая проходимость. Во‑вторых, тяговая батарея, которая питает 62‑сильный электродвигатель (он помогает бензиновой V‑образной «восьмерке»), на седане расположена в заднем свесе — под полом багажника. А у кроссовера она сдвинута вперед, на подрамник задней подвески. Кроме того, колесная база кроссовера на 200 мм короче, чем у седана.

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На всех седанах Аурус — пружинная задняя подвеска, а у Коменданта — пневматическая подвеска как базовое оснащение. Была мысль поставить пневму и на седан, но пока — только на кроссовер. Благодаря пневмостойкам клиренс можно менять в диапазоне от 200 до 260 мм.

Кроме того, перенастроена система управления полноприводной трансмиссией. Можно выбрать разные режимы движения, в которых меняется логика работы вспомогательной электроники и распределения крутящего момента. То есть, теоретически Комендант кое-что может и на бездорожье — несмотря на снаряженную массу 3 тонны 200 кг.

Подкапотное пространство оформлено предельно аккуратно. Резиновый уплотнитель опоясывает по кругу весь проем: когда капот закрыт, образуется почти герметичная защита от пыли. Вы не поверите, но даже информационные наклейки-таблички разрабатывали дизайнеры! Мощность силовой установки в составе битурбомотора V8 и электродвигателя — 598 л. с.

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Хотя я с трудом представляю себе человека, который отправится на Коменданте на рыбалку или на охоту. Ни дорогущие 20‑дюймовые колеса, ни светлый интерьер (хотя есть и другие цветовые сочетания), ни красивые бамперы не располагают к тому, чтобы продираться в болотных сапогах на встречу с окуньками или рябчиками.

Цена

Главное, что не располагает к внедорожным покатушкам — цена. За Комендант просят 33 миллиона 700 тысяч рублей. Если вы еще не упали со стула, добью вас окончательно: это с приставкой «от». То есть, может быть и дороже — если клиент пожелает какую-то индивидуальную отделку. Вышить на сиденьях родовой герб, если у кого-то из наших он вообще есть, или перекрасить машину в нестандартный цвет.

Седан еще дороже — 36 милли­онов. Тоже «от». А реальные цены еще выше.

Седан — машина для езды с наемным водителем, а Комендант — автомобиль для тех, кто любит рулить сам. Именно поэтому для Коменданта будут предлагать более яркие цветовые решения — например, как на этом автомобиле: светлая кожа, натуральное дерево (карельская береза) и необычный, золотисто-коричневый цвет кузова. Пока все машины — четырехместные, с раздельными задними местами, снабженными электрорегулировками, индивидуальным блоком управления микроклиматом, площадкой для беспроводной зарядки телефона и креплениями Isofix. Но в планах — выпуск и более простых версий с трехместным задним сиденьем.

В чем смысл?

В этом году соберут лишь несколько Комендантов — в основном как демонстрационные автомобили для дилеров. А первые клиентские Коменданты появятся в первом квартале 2023 года.

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Но зачем такая машина, особенно сейчас, когда градус напряженности в обществе достиг апогея?

Богатым понятно зачем. Вот хочет человек российский внедорожник — а купить кроме «уазика» и Нивы нечего. Причем такие машины покупают не на последние деньги и не в кредит. Есть немало людей, у которых в гараже по 20–30 машин. И Майбахи есть, и Кадиллаки. Охрана на Ленд Крузерах гоняет. И вот, наконец-то, будет Комендант. Кстати, неплохо будет смотреться: седан Сенат в сопровождении пары Комендантов.

Седан — прежде всего машина для езды с наемным водителем. А внедорожник Комендант — это машина для того, чтобы рулить самому. И я уверен, что внедорожник будет пользоваться большим спросом, нежели седан — потому что он подходит для разных целей. На нем и женщины вполне могут ездить.

Но это всё для сверхбогатых. А нам-то всё это зачем?

Комендант — очень большая машина. Длина — 5,4 метра! Но, вопреки ожиданиям, семиместной версии нет: все машины будут исключительно в двухрядном исполнении. Боковые двери — с доводчиками. Дверь багажника — конечно же, с электроприводом. Багажник не очень большой, как могло бы показаться, но отделан благородно и очень аккуратно — даже знак аварийной остановки (закреплен на двери багажника) упакован в кожаный чехол с тисненой эмблемой Аурус. А вот фаркопа нет — и, скорее всего, как стандартной опции его и не будет. Не тот класс?

Смысл — в наработке технологий отечественного автомобилестроения

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Для нас история с Аурусом важна тем, что это наработка компетенций в автомобилестроении и отработка технологий. Вы думаете, что у нас только с микрочипами и блоками АБС проблемы? Мы до сих пор не можем даже точно нарезать шестеренки для редукторов и правильно их термообработать. Вот как выл когда-то задний мост на Волгах, так мы до сих пор и боремся с этими проблемами.

И сейчас тот же Аурус — я говорю о команде разработчиков — очень плотно работает с поставщиками и пытается решить хотя бы часть проблем с критическими комплектующими. В том числе с теми, которые поставляются из-за рубежа, а их немало.

Девятиступенчатый автомат КАТЕ на седанах давал сбои — на некоторых машинах коробка дергалась при переключениях. Оказалось, что это комбинированная проблема «железа» и софта — ее уже устранили, всё должно работать без нареканий.

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Взять ту же 9‑ступенчатую автоматическую коробку передач КАТЕ. Она собирается в Калининграде — во многом из импортных комплектующих. Хотя корпуса уже отливают в Ульяновске. И сейчас идет плотная работа с КАМАЗом по части отработки технологии и производства части компонентов у нас, в России. Блок и головки цилиндров двигателя V8 отливают в Германии. А в данный момент идет работа с пробными отливками в России. И так далее.

Чем больше у нас будет знаний, компетенций, современных технологий, тем шире мы сможем их применять в производстве массовых машин. Выпускать миллионными тиражами качественные, надежные и относительно недорогие автомобили гораздо сложнее, чем эксклюзивные автомобили в небольших количествах. И молодые специалисты, которые разрабатывали узлы и агрегаты Аурусов, завтра вполне могут уйти работать на АВТОВАЗ — и проектировать новые Весты и Гранты.

Купить любой автомобиль гораздо проще, чем купить опыт. Для первого достаточно сделать лишь банковский перевод. Для второго нужны годы — и мы не вправе их терять.

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