Назван простой способ продлить жизнь кроссовера

Даже при одинаковых коробках и двигателях кроссоверы имеют меньший ресурс, чем, скажем, седаны. Но его можно легко увеличить.

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Чем кроссовер отличается от обычного легкового автомобиля того же класса? У него больше дорожный просвет и выше кузов, а также он тяжелее. При этом двигатель и коробка могут быть теми же, что и у седана (как в случае, например, Hyundai Creta и Solaris).

Все это увеличивает нагрузку на агрегаты и делает их ресурс ощутимо меньше, предупреждает эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Ревин.

Даже при движении по трассе кроссовер испытывает более сильное сопротивление встречного воздуха. В городе же и на проселке двигателю приходится разгонять более тяжелый кузов. Повышенные нагрузки при этом испытывает и коробка передач.

Но есть простой способ увеличить ресурс кроссовера. Во-первых, не закрывать воздухозаборник сетками, чтобы не затруднять доступ воздуха к радиаторам, а во-вторых, чаще эти радиаторы чистить и промывать, чтобы агрегаты не перегревались.

Мнение специалиста

эксперт «За рулем»:

— Если кроссовер периодически съезжает на грунтовые дороги, грязь быстро залепляет радиаторы охлаждения двигателя и коробки. Это может вызвать перегрев, а защитные сетки с мелкой ячейкой в решетке радиатора и бампере только усугубят ситуацию. Поэтому кроссоверы нуждаются в более частой и квалифицированной мойке радиаторов.

Нужно мыть все радиаторы, а не только кондиционера, который виден снаружи сквозь окна в бампере. Радиатор двигателя, например, загрязняется ничуть не меньше.

Никогда не доводите радиаторы до такого состояния (справа — радиатор кондиционера, слева — двигателя). Толстый слой грязи препятствует нормальному теплообмену, и двигатель легче перегреть.

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В случае перегрева масла и другие рабочие жидкости быстро теряют свои свойства, и это становится еще одной проблемой, снижающей ресурс двигателя и коробки. Именно поэтому нередко мастера рекомендуют устанавливать на коробки передач радиаторы охлаждения, если они не предусмотрены конструкцией, — работа при правильных температурах существенно продлевает жизнь этих сложных агрегатов.

Узнать больше способов увеличить ресурс кроссоверов вы можете в оригинальной статье Алексея Ревина «Как продлить жизнь кроссоверу — 7 секретов, о которых молчат автопроизводители».

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Фото: «За рулем», Alexandru Acea / Unsplash