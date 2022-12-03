Порой покупателю могут отказать в отпуске бензина в пластиковую канистру. Что можно сделать?

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— Имеют ли АЗС право не заправлять топливо в пластмассовую канистру?

— Нет, не имеют. Согласно п. 8.2.5 ГОСТ Р 58404–2019 «Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации» отпуск нефтепродуктов в тару, выполненную из полимерных материалов, допускается «при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя о возможности ее использования для хранения нефтепродуктов». Иными словами, если ваша канистра изготовлена из полиэтилена высокой плотности HDPE (High-density polyethylene) и предназначена для бензина, а не для воды, то отказывать вам не имеют права.

Однако на практике я не раз сталкивался с тем, что работники той же «Роснефти» ссылаются на какие-то местные распоряжения и объявляют пластик вне закона. К сожалению, выход в таких ситуациях только один — заехать на АЗС другого бренда.

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