Предлагаю вашему вниманию конструкцию бокса-перегородки в багажник Весты.
Для его изготовления нам понадобится четыре куска фанеры (2 шт. размером 620×150 мм и 2 шт. - 315×150 мм) толщиной 9–10 мм, четыре рояльных петли длиной 150 мм и саморезы для крепления петель.
Фанеру соединяем между собой при помощи петель. При этом в разложенном состоянии получится ящик 620×315 мм без дна, а в сложенном — панель-разделитель размером 935 мм.
В ящике удобно размещать перевозимый груз, а панель можно применять в качестве перегородки, используя штатные пазы багажника. Для придания изделию эстетичного вида его можно покрасить или оклеить карпетом.
А. Бесчастный, г. Нижний Тагил
Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
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Фото: А. Бесчастный