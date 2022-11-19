Решение по оптимизации грузового пространства предложил читатель «За рулем».

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Предлагаю вашему вниманию конструкцию бокса-перегородки в багажник Весты.

Для его изготовления нам понадобится четыре куска фанеры (2 шт. размером 620×150 мм и 2 шт. - 315×150 мм) толщиной 9–10 мм, четыре рояльных петли длиной 150 мм и саморезы для крепления петель.

Фанеру соединяем между собой при помощи петель. При этом в разложенном состоянии получится ящик 620×315 мм без дна, а в сложенном — панель-разделитель размером 935 мм.

В ящике удобно размещать перевозимый груз, а панель можно применять в качестве перегородки, используя штатные пазы багажника. Для придания изделию эстетичного вида его можно покрасить или оклеить карпетом.

А. Бесчастный, г. Нижний Тагил

Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: А. Бесчастный