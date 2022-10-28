Бюджетную новинку из Поднебесной сравнили с нешипованными шинами разных ценовых категорий.

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Как не раз отмечалось, шин в России, в том числе зимних, достаточно, а значит выбирать нам есть из чего, и брать «что есть» не придется. Следовательно, муки выбора остаются с нами, но в этом помогают шинные тесты «За рулем» — старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России.

К зимнему сезону 2022–2023 эксперты журнала Дмитрий Тестов и Сергей Мишин провели испытания восьми комплектов зимних нешипованных шин самых разных ценовых категорий — от 4000 до 8500 рублей за баллон.

В тестах участвовали:

Nokian Hakkapeliitta R5 (Финляндия);

Bridgestone Blizzak Ice ( Россия );

Россия Continental VikingContact 7 ( Россия );

Россия Goodyear UltraGrip Ice 2 ( Польша );

Польша Pirelli IceZero FR ( Россия );

Россия Nordman RS 2 ( Россия );

Россия Nankang Ice Activa Ice-1 ( Китай );

Cordiant Winter Drive 2 (Россия).

Nankang Ice Activa Ice-1 в тесте оказались одними из самых доступных по цене. На момент проведения теста они стоили 4300 рублей. Дешевле только Cordiant (4100 руб.).

Результаты испытаний китайских шин Nankang Ice Activa Ice—1 оказались весьма «интересными», несмотря на двойное упоминание льда в названии (Ice). Но, судя по цифре «1», это первая проба компании Nankang, и в дальнейшем шины станут лучше.

Так в чем эти шины хуже конкурентов?

На льду

Ускорение и торможение

Испытания начались с изучения степени продольного сцепления. Проще говоря, оценивались разгон до 20 км/ч и тормозной путь с 20 до 5 км/ч. Лидером здесь стали шины Continental, а результат шин Nankang оказался на 11% хуже (самые скромные показатели в тесте).

Поперечное сцепление

В этом испытании замерялось время прохождения круга диаметром 27 м. В лидерах — Hakkapeliitta R5, а в аутсайдерах — снова Nankang. С ними автомобиль хуже слушается руля и скользит дольше других.

На снегу

Ускорение и торможение

Во время тестов разгона до 40 км/ч и торможения с этой скорости до 5 км/ч определились три лидера — Continental, Nokian и Pirelli. Худший результат — у Nankang. Но в этом случае результат отличался всего на незначительные 5%.

Поперечное сцепление

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Прохождение круга по снегу выявило ленивые реакции машины с шинами Nankang на повороты рулевого колеса. С ними водитель чувствует себя неуверенно.

Вывод экспертов:

— Китайская Nankang Ice Activa Ice‑1 попадает в категорию посредственных по итогам испытаний. Несмотря на присутствие слова «лед» в названии, это покрытие не жалует. Так же, как и снег, что укатанный, что свежевыпавший. Самая шумная, самая жесткая шина и неэкономичная. ­Сгодится для хорошо очищенных дорог. На скользкие покрытия допустим кратковременный выезд, обязательно с работающими АБС и ESP. Ездить неспешно, повороты проходить «шепотом». С такими потребительскими свойствами и невысокая цена не оправдание.