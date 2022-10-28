Как не раз отмечалось, шин в России, в том числе зимних, достаточно, а значит выбирать нам есть из чего, и брать «что есть» не придется. Следовательно, муки выбора остаются с нами, но в этом помогают шинные тесты «За рулем» — старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России.
К зимнему сезону 2022–2023 эксперты журнала Дмитрий Тестов и Сергей Мишин провели испытания восьми комплектов зимних нешипованных шин самых разных ценовых категорий — от 4000 до 8500 рублей за баллон.
В тестах участвовали:
- Nokian Hakkapeliitta R5 (Финляндия);
- Bridgestone Blizzak Ice (Россия);
- Continental VikingContact 7 (Россия);
- Goodyear UltraGrip Ice 2 (Польша);
- Pirelli IceZero FR (Россия);
- Nordman RS 2 (Россия);
- Nankang Ice Activa Ice-1 (Китай);
- Cordiant Winter Drive 2 (Россия).
Результаты испытаний китайских шин Nankang Ice Activa Ice—1 оказались весьма «интересными», несмотря на двойное упоминание льда в названии (Ice). Но, судя по цифре «1», это первая проба компании Nankang, и в дальнейшем шины станут лучше.
Так в чем эти шины хуже конкурентов?
На льду
Ускорение и торможение
Испытания начались с изучения степени продольного сцепления. Проще говоря, оценивались разгон до 20 км/ч и тормозной путь с 20 до 5 км/ч. Лидером здесь стали шины Continental, а результат шин Nankang оказался на 11% хуже (самые скромные показатели в тесте).
Поперечное сцепление
В этом испытании замерялось время прохождения круга диаметром 27 м. В лидерах — Hakkapeliitta R5, а в аутсайдерах — снова Nankang. С ними автомобиль хуже слушается руля и скользит дольше других.
На снегу
Ускорение и торможение
Во время тестов разгона до 40 км/ч и торможения с этой скорости до 5 км/ч определились три лидера — Continental, Nokian и Pirelli. Худший результат — у Nankang. Но в этом случае результат отличался всего на незначительные 5%.
Поперечное сцепление
Прохождение круга по снегу выявило ленивые реакции машины с шинами Nankang на повороты рулевого колеса. С ними водитель чувствует себя неуверенно.
Вывод экспертов:
— Китайская Nankang Ice Activa Ice‑1 попадает в категорию посредственных по итогам испытаний. Несмотря на присутствие слова «лед» в названии, это покрытие не жалует. Так же, как и снег, что укатанный, что свежевыпавший. Самая шумная, самая жесткая шина и неэкономичная. Сгодится для хорошо очищенных дорог. На скользкие покрытия допустим кратковременный выезд, обязательно с работающими АБС и ESP. Ездить неспешно, повороты проходить «шепотом». С такими потребительскими свойствами и невысокая цена не оправдание.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ — СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
А здесь вы найдете все подробности проведенных испытаний.
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