Правда, пока в качестве концепта. Но заказы на машину с индексом 6250 уже есть.

Вахтовый автобус будущего

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Пока модель КАМАЗ-6250 лишь концепт, демонстрация идеи и возможностей, но разработан он по заказу Газпрома. Если основным заказчикам понравится, возможен запуск в серию.

Машину можно использовать и в других сферах, где требуется вместительный салон, но нет дорог.

Конструкция — передовая!

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За основу взяли полноприводное шасси от модели 43502. На него водрузили силовой каркас, сваренный из стальных труб и обшитый композитными панелями.

Передняя часть кузова выполнена в стиле грузовой кабины семейства К5. У нее позаимствовали решетку радиатора и фары. На бездорожье полному приводу помогут скошенные нижние углы кузова (улучшают геометрическую проходимость) и лебедка.

КАМАЗ 6250

Производителей агрегатов не называют.

Известно, что на представленном концепте установлен 290‑сильный газовый двигатель и 6‑ступенчатый автомат. Если это Weichai и ZF, то обе компании больше не работают с КАМАЗом.

Передняя подвеска сделана на длиннолистовых рессорах и амортизаторах, сзади работают четыре пневмобаллона.

Про комфорт

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Салон может быть выполнен в компоновке на 32 или 23 кресла (во втором случае больше места для багажа). Все сиденья снабжены трехточечными ремнями безопасности.

Разумеется, есть кондиционер и отопитель, и можно заказать дополнительное утепление для северных регионов.

Вопросы? Есть один

Вызывает большие сомнения разумность установки на внедорожной машине светотехники в нижней части кузова. Задние фонари вовсе задвинуты почти на днище. Хотя по пути к серии этот и другие нюансы, наверняка, доработают.

Фото: КАМАЗ