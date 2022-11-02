Вахтовый автобус будущего
Пока модель КАМАЗ-6250 лишь концепт, демонстрация идеи и возможностей, но разработан он по заказу Газпрома. Если основным заказчикам понравится, возможен запуск в серию.
Машину можно использовать и в других сферах, где требуется вместительный салон, но нет дорог.
Конструкция — передовая!
За основу взяли полноприводное шасси от модели 43502. На него водрузили силовой каркас, сваренный из стальных труб и обшитый композитными панелями.
Передняя часть кузова выполнена в стиле грузовой кабины семейства К5. У нее позаимствовали решетку радиатора и фары. На бездорожье полному приводу помогут скошенные нижние углы кузова (улучшают геометрическую проходимость) и лебедка.
Производителей агрегатов не называют.
Известно, что на представленном концепте установлен 290‑сильный газовый двигатель и 6‑ступенчатый автомат. Если это Weichai и ZF, то обе компании больше не работают с КАМАЗом.
Про комфорт
Салон может быть выполнен в компоновке на 32 или 23 кресла (во втором случае больше места для багажа). Все сиденья снабжены трехточечными ремнями безопасности.
Разумеется, есть кондиционер и отопитель, и можно заказать дополнительное утепление для северных регионов.
Вопросы? Есть один
Вызывает большие сомнения разумность установки на внедорожной машине светотехники в нижней части кузова. Задние фонари вовсе задвинуты почти на днище. Хотя по пути к серии этот и другие нюансы, наверняка, доработают.
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Фото: КАМАЗ