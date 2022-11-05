Как водители убивают АКП в два счета

Слышали о правиле «50 на 50»? Речь о том, что при буксировке машины с АКП скорость должна быть не более 50 км/ч и тащить такой автомобиль на тросе можно максимум 50 километров, объясняет эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин.
Сегодня положение «нейтраль» у автоматов предназначено только для самых крайних случаев. Например, закатить машину на эвакуатор или дотолкать ее до обочины, освободив проезжую часть.
Мнение специалиста
— При несоблюдении этих условий из-за отсутствия смазки (ведь масляный насос не работает, если двигатель выключен) могут появиться задиры на трущихся поверхностях. Сегодня эти требования ужесточились: стало «30 на 30». А некоторые производители вообще выступают против буксировки, рекомендуя перевозить неисправную машину исключительно на эвакуаторе.
Что касается буксировки других машин, то тут действует принцип разумной достаточности. Крупный внедорожник может тащить небольшую легковушку, а вот наоборот не стоит даже пытаться: АКП точно перегреется. То же относится к буксировке тяжелых прицепов: читайте инструкцию к своему автомобилю.
О других особенностях правильной эксплуатации автоматических коробок читайте в оригинальной статье Михаила Колодочкина «Как водители гробят АКП — 6 грубых ошибок».
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Фото: Unsplash и «За рулем»